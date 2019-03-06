Коболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что решение правительства относительно конкурса на нового руководителя компании противоречит украинскому законодательству и идеологии реформирования НАК.

"Предварительное решение относительно завершения моего контракта, а также объявление конкурса противоречит украинскому законодательству. Право объявлять конкурс имеет только наблюдательный совет Нафтогаза", - цитирует Коболева РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в конкурсе на главу правления, Коболєв сказал, что пока ожидает позицию юристов.

"Мне эта должность нужна для выполнения цели, о которой я сегодня говорил",— подчеркнул Коболев.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен с 23 марта провести открытый конкурс на должность главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "Нафтогаза". Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в "Нафтогазе" официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.