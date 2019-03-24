Как Петр Алексеевич внедрил борзое ноу-хау

Петр Порошенко внедрил на выборах-2019 ноу-хау / GettyImages

Штаб Петра Порошенко строит избирательную кампанию на тезисе, что страна де-факто находится в состоянии войны и именно с этим связаны все трудности. Мол, из-за этого и экономика не растет, и пенсии маленькие. Потерпите, победим агрессора, все будет!

Это простой и очень хороший тезис. И он бы отлично работал, если бы не одно "но". Ни у одного представителя власти никаких трудностей нет. Все они без исключения за пять лет улучшили свое материальное положение, существенно поправили дела своего бизнеса, подтянули в Киев на сытные должности родственников, кумовьев и просто хороших знакомых. Даже люди, мельком посидевшие в креслах, ушли с миллионными состояниями.

Читайте такжеТеплая ванна Петра Алексеевича, или Как тур Порошенко превратился в личный позорВладимир Путин не дал построить в Киеве метро, но Путин не помешал застроить страну магазинами Рошен. Он же не помешал чиновникам выписывать себе миллионные премии, покупать недвижимость в Лондоне и просто наслаждаться жизнью. Даже армию разворовывать не помешал.

Все как бы привыкли, что предвыборный пиар это, в основном, вранье. Обещания, которые никто изначально не собирается выполнять. Но у Петра Алексеевича решили пойти дальше – врать не только про будущее, но и про прошлое с настоящим. Очень борзое ноу-хау. Но, по-моему, это перебор даже для видавшего виды отечественного избирателя.