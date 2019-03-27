Лишь бы не пустить Петра: стоит ли украинцам голосовать "назло"

Тимошенко, Порошенко

Уже не один неглупый человек из оппозиционного или, если хотите, "ватного" лагеря предлагает голосовать в первом туре за Юлию Тимошенко, чтобы не пустить туда Петра Порошенко.

Я понимаю, что многим эта теория кажется логичной и второй тур Зеленский-Тимошенко кажется более приемлемым, чем любой другой. Однако, давайте честно признаемся, что логики никакой тут нет – это просто эмоции. Это голосование "назло". Не "за" то, что мы отстаиваем, а "против" одного конкретного человека, ставшего олицетворением режима, но не являющегося единственным корнем зла, искоренив который мы изменим эту страну к лучшему.

Читайте такжеТеплая ванна Петра Алексеевича, или Как тур Порошенко превратился в личный позорМы не знаем ни настоящих намерений кандидатов, ни того, как они будут себя вести в кресле. Совершенно нет никаких гарантий, что президент из Тимошенко или Зеленского выйдет лучше, чем он вышел бы из любого другого кандидата. Нет никаких гарантий, что кто-то из них остановит войну или прекратит разворовывание государства. Более того, существует масса сценариев, при которых, кто бы не стал следующим президентом, он может добить эту страну.

Если совсем честно, то мы с вами в той унизительной ситуации, когда наш голос не имеет никакого значения и наш выбор ни на что не влияет. Потому что, какой бы мы выбор не сделали, скорее всего, мы о нем пожалеем.

Стоит ли, осознавая все это, начинать играть в этой ситуации в какие-то игры с "системой" в надежде ее обыграть? Стоит ли подыгрывать какому-то из игроков? Возможно. Но, возможно, и нет.