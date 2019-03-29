"208 процентов?": как Верховный с Сатаной договаривался

- 208 процентов?? - Сатана изумленно поднял брови.

- Восемь вам - с многозначительным достоинством кивнул Верховный.

- Мне куда? - тупо переспросил Сатана.

- Можем на мажоритарку, можем быстро крутануть через офшорку, выбросить в Панаму, там перебить в биткоины, продать, слить в кэш, к вечеру принесу - протараторил Верховный.

- Зачем вам 200 процентов голосов на выборах? - провыл Сатана, хватаясь за голову.

- Скажут, что половину я дорисовал,- деловито щелкнул счетами Верховный, минус сто, как раз.

- А если кто то от души проголосует, не перебор ли? - язвительно поинтересовался Сатана.

- Кто? - горько спросил Верховный.

Сатана смущенно скрипнул креслом.

- Вот так делается большая политика - с пафосом сообщил Верховный.

Сатана поднял брови.

- Не распознал большого политика, - после некоторой паузы уронил он.

- Я и сам не сразу распознал - честно признался Верховный.

- Царь хороший, бояре плохие? - иронично поинтересовался Сатана.

- Тупые предатели, ворье на ворье, агенты и коллаборанты - охотно откликнулся Верховный.

- Но все ваши друзья? - предположил Сатана.

- Есть даже родственники - горько припомнил Верховный.

- А что потом? - Сатана откинулся в кресле.

- Ира Геращенко - охотно кивнул Верховный, - в 2024м, я ей уже пообещал.

- И всё равно не дала? - зло хохотнул Сатана.

Верховный сконфуженно засопел.

- Ладно, что хотите? Про полторы тысячи процентов я уже понял - Сатана тоскливо окинул взглядом Посетителя.

- Зашквар - скромно сказал Верховный.

- Да куда уж больше - с минуту подумав, процедил Сатана.

- За широкую коалицию вариантов атлантического развития - по слогам отбарабанил Верховный, закатив глаза к потолку.

- Это кто придумал? - остолбенел Сатана.

- Гайдукевич, Медведев и Уколов - наморщил лоб вспомнил Верховный, втроем сочинили.

- Как думаете ее сложить? - сам себе удивляясь спросил Сатана.

- Да что тут думать? - удивился Верховный - уголовное дело Гриценко за продажу техники, по квартире Залищук с Найемом, бусы Сакварелидзе.

- Да вы европеец, - с уважением присвистнул Сатана.

- Полный - гордо кивнул Верховный.

- Я вижу - покивал в ответ Сатана, - вижу...

- Так что с процентами? - спохватился Верховный - мне у Разумкова под триста нарисовали, надо как то поддержать ребят, у них репутация.

- Ну ладно, с мертвыми двести, но триста откуда? - подивился Сатана.

- Не знаю, может нерожденных включили? - предположил Верховный.

- Как у вас всё прозрачно на выборах, не Янукович какой то-там - присвистнул Сатана.

- Да Янукович вообще никакой - самодовольно покрутился перед зеркалом Верховный.

- Ну так что с процентами? Сколько дадите?

- Восемь - помолчав, произнес Сатана.

- Восемь чего? - переспросил Верховный.

- Восемь, всего - неприятно улыбнулся Сатана.

- Почему так мало? - растерялся Верховный.

- Ну вы же мне столько и предлагали - любезно напомнил Сатана.

- Так куда ж больше? - оторопело пробормотал Верховный.

- Именно - усмехнулся Сатана, куда ж больше?

- И что мне делать? - Верховный пытался понять, в чем подвох.

- Идите, и получайте свои восемь процентов - неопределенно взмахнул рукой Сатана.

- А что потом? - хрипло прошептал Верховный.

- ЗАШКВАР, как и договаривались - расхохотался Сатана, - не обману...