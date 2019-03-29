"208 процентов?": как Верховный с Сатаной договаривался

"Идите, и получайте свои восемь процентов"...
- 208 процентов?? - Сатана изумленно поднял брови.
- Восемь вам - с многозначительным достоинством кивнул Верховный.
- Мне куда? - тупо переспросил Сатана.
- Можем на мажоритарку, можем быстро крутануть через офшорку, выбросить в Панаму, там перебить в биткоины, продать, слить в кэш, к вечеру принесу - протараторил Верховный.
- Зачем вам 200 процентов голосов на выборах? - провыл Сатана, хватаясь за голову.
- Скажут, что половину я дорисовал,- деловито щелкнул счетами Верховный, минус сто, как раз.
- А если кто то от души проголосует, не перебор ли? - язвительно поинтересовался Сатана.
- Кто? - горько спросил Верховный.
Сатана смущенно скрипнул креслом.
- Вот так делается большая политика - с пафосом сообщил Верховный.
Сатана поднял брови.
- Не распознал большого политика, - после некоторой паузы уронил он.
- Я и сам не сразу распознал - честно признался Верховный.
- Царь хороший, бояре плохие? - иронично поинтересовался Сатана.
- Тупые предатели, ворье на ворье, агенты и коллаборанты - охотно откликнулся Верховный.
- Но все ваши друзья? - предположил Сатана.
- Есть даже родственники - горько припомнил Верховный.
- А что потом? - Сатана откинулся в кресле.
- Ира Геращенко - охотно кивнул Верховный, - в 2024м, я ей уже пообещал.
- И всё равно не дала? - зло хохотнул Сатана.
Верховный сконфуженно засопел.
- Ладно, что хотите? Про полторы тысячи процентов я уже понял - Сатана тоскливо окинул взглядом Посетителя.
- Зашквар - скромно сказал Верховный.
- Да куда уж больше - с минуту подумав, процедил Сатана.
- За широкую коалицию вариантов атлантического развития - по слогам отбарабанил Верховный, закатив глаза к потолку.
- Это кто придумал? - остолбенел Сатана.
- Гайдукевич, Медведев и Уколов - наморщил лоб вспомнил Верховный, втроем сочинили.
- Как думаете ее сложить? - сам себе удивляясь спросил Сатана.
- Да что тут думать? - удивился Верховный - уголовное дело Гриценко за продажу техники, по квартире Залищук с Найемом, бусы Сакварелидзе.
- Да вы европеец, - с уважением присвистнул Сатана.
- Полный - гордо кивнул Верховный.
- Я вижу - покивал в ответ Сатана, - вижу...
- Так что с процентами? - спохватился Верховный - мне у Разумкова под триста нарисовали, надо как то поддержать ребят, у них репутация.
- Ну ладно, с мертвыми двести, но триста откуда? - подивился Сатана.
- Не знаю, может нерожденных включили? - предположил Верховный.
- Как у вас всё прозрачно на выборах, не Янукович какой то-там - присвистнул Сатана.
- Да Янукович вообще никакой - самодовольно покрутился перед зеркалом Верховный.
- Ну так что с процентами? Сколько дадите?
- Восемь - помолчав, произнес Сатана.
- Восемь чего? - переспросил Верховный.
- Восемь, всего - неприятно улыбнулся Сатана.
- Почему так мало? - растерялся Верховный.
- Ну вы же мне столько и предлагали - любезно напомнил Сатана.
- Так куда ж больше? - оторопело пробормотал Верховный.
- Именно - усмехнулся Сатана, куда ж больше?
- И что мне делать? - Верховный пытался понять, в чем подвох.
- Идите, и получайте свои восемь процентов - неопределенно взмахнул рукой Сатана.
- А что потом? - хрипло прошептал Верховный.
- ЗАШКВАР, как и договаривались - расхохотался Сатана, - не обману...