Выборы-2019: у украинцев есть еще три недели, чтобы разоблачить врагов

Юрий Бутусов

журналист

1 апреля 2019, 09:34

Делать выборы не на объединении, а на оскорблении и презрении к другим - нельзя.

Выборы 2019
Выборы 2019 / УНИАН

В первом туре выборов мудрые и справедливые сторонники Кононенко, Семочко, Гладковского, Бирюкова, Продана, Муженко, Кернеса, Доника, Рыщука, Уколова, Труханова, Петровского показали, на самом деле, очень высокий и впечатляющий результат, учитывая тот факт, что в числе "агентов Кремля", "предателей", "марионеток Коломойского", "малороссов", "зрадофилов", "нацжон", "зебилов", "реальных грыщей", "ваты", "клоунов", "всепропальщиков" оказалось примерно 80% избирателей.

Но ничего, еще есть три недели, чтобы разоблачить тех врагов, которых не вскрыли за время кампании, шансы есть.

Читайте такжеЗеленский устроил идеальное унижение ПорошенкоДа, у нас нет другого народа, нет. Его не было и в 2014-м. И делать выборы не на объединении, а на оскорблении и презрении к другим - нельзя. Потому что все люди имеют свое мнение - пусть не такое просвещенное, объективное, пусть даже не верное, но они все имеют на это мнение право. И не признавать за инакомыслящими это право нельзя.

Нельзя сбить свой антирейтинг ударом по чужим рейтингам - потому что таким образом расчищается дорога для людей из ниоткуда. На смену сбитым политикам пришел человек, вообще далекий от политики. Потому что нельзя применять тактические решения там, где нужна стратегия. Нельзя кидаться камнями, сидя в стеклянном доме - это значит бить по самому себе.

И если за тобой власть - то твоя сила в создании конструктивной повестки, в созидании. Страну надо объединять, а не вешать ярлыки.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 результаты выборов
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