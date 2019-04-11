Возврат России в ПАСЕ: чего добилась Москва

ПАСЕ приняла резолюцию по России

В Парламентской ассамблее Совета Европы большинством голосов проголосовали за резолюцию относительно участия России. Что нужно знать о резолюции, и к чему готовится Украине?

1. ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которую хотела Россия и ее друзья. Но к ней включили критически важную правку, которую хотела Украина и ее друзья. Остальные выгодные для нас поправки завалила коалиция, которой никогда не было, а теперь она появилась. И мы знаем, кто эту коалицию создал.

2. Эта резолюция россиян не возвращает и не создает механизма возврата. Но создает возможность для его появления в будущем. Благодаря упомянутой правке этот механизм, если будет создан, не отменит автоматически полномочия ПАСЕ применять санкции. А это главное требование россиян. Но Москва будет пытаться ее отменить. Короче, будет война интерпретаций. Как оно бывает в дипломатии, все сложно и запутанно.

Читайте такжеВозврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко3. Лейтмотив адептов возвращения России: Мы никогда не признаем Крым, мы будем вас поддерживать, мы будем критиковать Россию, но давайте ее вернем. Особенно ярые пытаются убедить, что для Украины так будет даже лучше. Не меньше мне нравятся те, кто воротит от России носом, рассказывает, что это капец, а не страна, но потом, скрепя сердцем, голосуют за выгодные России нормы, потому что "так будет лучше для всех".

4. Углубляется линия раскола Западная - Центральная/Восточная Европа. Западную раздражает, что восточные соседи мешают делать большую политику по правилам Запада. И это касается не только украинского вопроса.

5. Очень забавно наблюдать, как ведущие государства вместе с лидерами СЕ, которые традиционно учат нас всему доброму и критикуют за все плохое, впадают в откровенное лицемерие, манипуляции и глухоту к противоположному мнению, когда им надо сделать то, что им очень сильно хочется сделать.

6. Попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула Москве, продолжатся и в дальнейшем. Это будет расшатывать Совет Европы и делать его слабее. СЕ будет терять свой авторитет и рычаги влияния. Это стратегически в интересах России и других потенциальных нарушителей. Герои проекта "Возвращение" на каждом шагу будут рассказывать, что они просто хотели сделать СЕ сильнее и эффективнее и защитить права простых россиян, но злые украинцы и их друзья им помешали. Впрочем, наши оппоненты могут и победить. Силы для этого задействованы несоизмеримы с нашими. Но СЕ от безусловного возвращения россиян все равно сильнее не станет, а просто взорвет себя изнутри, дискредитируя организацию, прежде всего в Украине. А это одна из очень немногих стран, где СЕ имеет реальное влияние.

Читайте такжеПочему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕ7. Готовьтесь к новой Европе. Старую еще будете вспоминать незлым тихим словом.

8. За свое место и права в этой новой Европе придется воевать головой и локтями. Цена каждой ошибки будет существенно расти с каждым месяцем. Цена каждого голоса в поддержку Украины также. Как по мне, коррекция нашей политики неизбежна независимо от результата выборов.

9. Как бы ни было сложно, но в итоге все будет добре