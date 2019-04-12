Кто будет в команде Зеленского?

Вячеслав Чечило

Журналист

12 апреля 2019, 08:23

Управленческую элиту страны нужно чаще "перетрахивать".

Кто будет в команде Зеленского?/ Фото: Facebook/Команда Зеленского

Кто будет в команде Владимира Зеленского? Для многих это один из самых важных вопросов перед вторым туром. Прежде всего для штаба Петра Порошенко, который надеется найти компромат на людей Зеленского, поскольку пока не может найти достаточно компромата на него самого. А также и для обычного избирателя, ожидающего от Зеленского некоего кадрового чуда.

Но если Порошенко действительно есть смысл ждать фамилий, то нам это делать не нужно. Потому что состав команды Зеленского давно известен. В стране нет неких волшебных "честных профессионалов", не запятнавших себя связями с тем или иным олигархом или "злочинным" режимом.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туреЗеленский будет набирать тех же, кого набирали его предшественники. И давайте честно – абсолютно не важно, как при этом их будут звать.

Значит ли это, что менять Порошенко на Зеленского нет смысла? Нет, не значит. Как раз наоборот, менять нужно обязательно. Не только на Зеленского, а вообще на кого угодно.

Именно потому, что управленческая элита страны представляет собой сборище сомнительных, если мягко сказать, типов, менять их нужно как можно чаще. Только угроза постоянной ротации и реальность преследований со стороны новой власти может заставить этих людей чувствовать ответственности за свои действия и вести себя в креслах хоть минимально прилично. 

"Перетрахивать" их нужно, "перетрахивать". Иначе никак.

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команда Владимир Зеленский Вячеслав Чечило
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