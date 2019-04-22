Не впечатлил, или Почему из Порошенко не получится оппозиционера

Порошенко вряд ли будет в оппозиции/ Reuters

Порошенко заявил, что не уйдет из политики. Я вижу намерения, но не вижу него команды, с которой можно стать оппозицией или политическим движением, у которого есть перспективы.

Торговцы не склонны становиться в оппозицию к власти, они будут договариваться. И, к сожалению, его политическая команда - это в основном бизнес-партнеры. Или политики, которые почувствовав слабину, просто кинут его и найдут себя в других лагерях.

Опыт и деньги у Петра Алексеевича есть, но если он не смог создать такую сильную команду, которая бы победила, будучи при власти, то у меня очень больше сомнения, что она сможет это сделать, пребывая в оппозиции.

Но заявка сделана, будем наблюдать.

После первого тура выборов Петр Порошенко делал попытки на ходу переобуваться, менять имидж. Но, судя по экзит-поллам, действующий президент набрал настолько мало, что это никого не впечатлило.

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Технология Зеленского напоминала политическую технологию Барака Обамы, когда он впервые избирался. Он пытался объединять, привлекать в команду как можно широкие слои людей и большое количество фокусных групп. В то время, как Порошенко попустил, что в конце избирательной кампании у него может появится такой оппонент. Он вел всю кампанию на разделение своих противников, создание хаоса между ними, атмосферы недоверия. И он оказался в границах той статистической группы, которой ему должно было хватить, чтобы победить выборы, если бы не появился Зеленский. Мне кажется, что это были его стратегические ошибки.

А кампания Владимира Зеленского была настолько сильной, что у Петра Порошенко не было шансов во втором туре, чтобы он не делал.

Что касается того, будет ли перезапуск Рады, то очевидно, что Зеленскому это сейчас выгодно. Все будет зависеть от выбранной им тактики. Если ему удастся быстро договориться с парламентариями, сформировать хотя-бы какое-то ситуативное большинство, чтобы работать и показывать быстрый результат для общества, то он сможет воспользоваться и этим парламентом. Тем более, что Раде этого созыва осталось не так долго.

Читайте такжеПорошенко надеется на реваншА если не сможет, то для ведения предвыборной агитации, это неплохая позиция. Ты – новый президент, на тебя все надежды. А ВР старая, а в ней те, кто тебя очернял во время президентской кампании. Население и так не доверяют парламенту, поэтому на него будут вешаться все ярлыки. И таким образом можно продвигать свою партию, работать над созданием своей фракции.

И если это сработает, и Зеленский заведет большую фракцию, то для результата не останется времени.

Социология показывает, что большинство украинцев ожидают, что результаты деятельности нового президента увидят через 6-12 месяцев. А вся история с выборами в парламент закончится где-то через 6 месяцев после инаугурации. Если Зеленский заиграется, то у него может не остаться времени, чтобы дать результат для украинцев и убедить, что он не просто политик, как другие. Но и старается в их интересах решить вопросы.