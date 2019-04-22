Минусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президента

Совсем скоро мы увидим коррекцию рейтинга Зеленского, считает Тарас Загородний / Главред

Столь большой разрыв в количестве голосов, которые набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко во втором туре, был вполне ожидаем, поскольку на это указывала социология.

Почему Порошенко не удалось сократить разрыв? Уже после первого тура президентских выборов можно было прогнозировать, что большинство людей, которое проголосовало за оппозицию в первом туре, во втором – проголосует за Зеленского. Это – первый фактор, который привел к такому результату.

Второй фактор заключается в том, что самая низкая явка была на западной Украине, где как раз находится базовый электорат Порошенко. В то же время массово на голосование пришли люди в юго-восточных, северных и южных областях, а на этих территориях в основном проживает электорат Зеленского, который оппозиционно настроен по отношению к Порошенко.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодНа мой взгляд, около 25% голосов – это очень неплохой результат для Порошенко. Это значит, что ему удалось выжать и мобилизовать еще 10% голосов.

Высокий процент голосов, отданных за Зеленского – это голоса не за Зеленского, а против Порошенко. Зеленский должен это понимать и не расслабляться. Очень показательными были результаты социологического исследования КМИС: если 70% респондентов высказывались в поддержку самого Зеленского, то в поддержку его партии "Слуга народа" – только 25%. Эти 40-50% даже чисто арифметически совпадают с антирейтингом Порошенко. Так что это было голосование против власти, против Порошенко, против его политики.

Однако столь высокий процент голосов – это не только победа на выборах, но и большая проблема для Владимира Зеленского. Этот процент вобрал в себя слишком много людей с крайне противоположными взглядами: за него отданы голоса и крайне "левых", которые уверены, что уже завтра Зеленский воссоединит нас с Россией, и умеренно "правых", которые ждут от Зеленского Европы, реформ, НАТО и Евросоюза. У Зеленского нет стабильного ядра. Он забрал голоса электората того же Юрия Бойко, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Андрея Садового, а также тех, кто разочаровался в Порошенко. Слишком широкий спектр голосов.

Все это может стать большой проблемой для Зеленского, поскольку, как известно, от любви до ненависти – один шаг: у людей очень завышенные ожидания, они думают, что завтра придет президент – и все изменится.

Такая неустойчивая ситуация грозит Зеленскому огромным обвалом, который начнется сразу, как только появится настоящий Зеленский, а не Голобородько, за которого голосовали люди.

Коррекцию рейтинга Владимира Зеленского мы увидим совсем скоро. Ведь к осенним выборам он придет уже в качестве власти, а не оппозиции. А, насколько я знаю, у Порошенко очень неплохие позиции по Киеву. Это говорит о том, что в случае массовых протестов Зеленский еще не факт, что получит поддержку населения.

Читайте такжеЧего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"25% Порошенко – это очень хороший задел для захода в парламент, потому я думаю, что на 10% в Верховной Раде он спокойно может рассчитывать. Возможно, даже на 15% – это будет зависеть от того, как себя будет вести Зеленский, который неизбежно будет допускать ошибки в силу неопытности, отсутствия команды, непонимания того, что такое власть и как себя нужно вести. Потому мы будем видеть немало ляпов, которыми будут пользоваться его противники. В первую очередь – Тимошенко, которая будет использовать ситуацию в своих интересах и, скорее всего, вернет себе электорат, который сейчас "сидит" в Зеленском. Все эти риски будут накладываться уже на парламентскую кампанию.

Кроме того, проблема Зеленского в том, что его электорат не настолько активный, как электорат Порошенко. Электорат Порошенко – более мотивированный, более пассионарный, он включает в себя людей, которые прошли войну, которые готовы прийти и сделать что-то. Тогда как электорат Зеленского, скорее всего, будет сидеть дома в социальных сетях и ждать манны небесной. Это – глобальная проблема Зеленского.

К тому же, Зеленскому придется решать, где будет находиться ядро его электората, во что он будет играть. Пока что у него есть большой карт-бланш. Однако то, как он дальше будет выстраивать свою политику – большой вопрос, потому что на данный момент сложно предположить, куда Зеленский собирается двигаться, как будет действовать, чтобы не растерять к парламентским выборам свой рейтинг.

Читайте такжеАстролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убитьОтдельный вопрос – что делать Зеленскому с Верховной Радой, нужно ли ее распускать. Это, как в анекдоте: "Дай Боже, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями". 27 мая начнутся последние полгода каденции нынешней Верховной Рады. Инаугурацию Владимира Зеленского назначат, скорее всего, после 27 мая, чтобы не давать формальных поводов для роспуска парламента.

Других правовых способов роспуска парламента не существует. Предположим, Зеленский будет доказывать, что в парламенте нет коалиции, даже если он дожмет Парубия, и тот тоже признает, что коалиции нет, то у Рады есть сейчас еще 30 дней для формирования новой коалиции.

Вариант, который предполагает, что 150 народных депутатов сложат мандаты – просто фантастический.

Вариант, который предполагает, что Рада не будет работать, тоже считаю фантастическим, потому что группы влияния в стране настроены на то, чтобы подождать коррекции рейтинга Зеленского, потому что не хотят отдавать ему большинство голосов, понимая, что эта группа будет симпатизировать Коломойскому.

Есть и беспредельный вариант, который уже рассматривался и публиковался в "Зеркале недели". Он предполагает, что задним числом через Окружной суд признается, что не существует коалиции, и уже прошли 30 дней… Но это настолько скользкая тема, что такой указ роспуске ВРУ рискует остаться невыполненным. Это не 2007 год – тогда парламент распускал не Ющенко, а Тимошенко, которая де-факто заставила своих депутатов сложить мандаты. Сейчас я не вижу мотивации у Тимошенко помогать Зеленскому разгонять парламент, потому что ей нужно нарастить ресурсы, нужно, чтобы максимально скорректировался рейтинг Зеленского.

Если будет издаваться подобный указ, то ключевая роль тут будет у ЦИК. А нынешнюю ЦИК формировали БПП и Народный фронт, соответственно, влияния на нее у Зеленского нет. В общем, в этом случае все будет настолько мутно, что, если он попытается провернуть такой вариант, не факт, что дело будет доведено до конца.

Читайте такжеРоспуска Верховной Рады не будет по одной простой причинеПотому я склоняюсь к тому, что парламентские выборы прйдут в срок. Понятно, что Зеленскому хотелось бы уже сейчас распустить Раду, пока все "горяченькое", чтобы получить необходимое большинство в Раде. Но, скорее всего, много влиятельных кругов просто не дадут ему это сделать. Тем более, все понимают: пока Зеленский будет входить в курс дела, он наделает множество ошибок.

Также давайте не забывать, что Порошенко будет оставаться президентом, как минимум, месяц. То есть Верховная Рада может много чего понапринимать, а Порошенко – подписать. Таким образом, Порошенко может оставить очень много "мин", с которыми Зеленскому придется иметь дело.

Кроме того, с 1 мая произойдет повышение цен на газ. Проблема тарифов никуда не денется. Также остается вопрос с "Приватбанком", который, конечно же, будет минусовать рейтинг Зеленского. Этот вопрос напрямую будут связывать с Зеленским.

Начнется очень много игр вокруг фигуры Зеленского. Они уже начались... Так что со следующего же дня после голосования мы сможем увидеть "минусование" Зеленского.

Не исключаю, что часть депутатов сейчас начнет перебегать к Зеленскому. Но вряд ли это будет массово, потому что Народный фронт и БПП никуда не деваются. Перекраситься на ходу "Мы все за Зеленского" они едва ли смогут. Ведь тот же Народный фронт обвиняет Зеленского в антипатриотизме, реваншизме и во всем, что с этим связано. Будет очень скользкая ситуация.

Поэтому Рада не обвалится – это не 2014 год. Коалиция есть, Гройсман есть и хватко держит позицию. Поэтому едва ли возможен вариант, что Раду распустит новый президент, просто стукнув кулаком.

Посему вероятнее всего, что Зеленскому придется ждать срочных выборов, то есть до осени. Тем более, что парламентские выборы осенью должны пройти по закону, а нарушать закон было бы некрасиво.

А инаугурацию в Украине назначает спикер парламента Парубий. Скорее всего она состоится в промежутке с 28 мая по 3 июня.

Тарас Загородний, политический аналитик, специально для "Главреда"