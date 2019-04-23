Экзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентства

Кремлю нужно извлечь урок из выборов в Украине: такая технология может быть применена и в других постсоветских странах, считает Константин Бондаренко / Reuters

После поражения на президентских выборах Петр Порошенко не уйдет из украинской политики. Совершенно очевидно, что он будет пытаться провести свою команду в следующую Верховную Раду. Очевидно, что он будет пытаться собрать вокруг себя "правый" электорат, в основном с запада Украины.

Изначально Петром Порошенко была выбрана ошибочная стратегия: в 2014 году он пришел к власти как президент всей Украины, однако впоследствии сделал ставку исключительно на электорат западной части страны и пытался больше всего понравиться националистам. А теперь он пожинает плоды своей ошибочной деятельности и расплачивается за неправильные ставки.

Высокий процент голосов, которые были отданы за Владимира Зеленского – это результат не столько самого Зеленского, сколько голоса против Петра Порошенко.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоРеальный рейтинг Зеленского сегодня – 30%. Это тот показатель, которого он достиг в ходе первого тура выборов. А все остальное – это голоса против Порошенко. Порошенко настолько всех достал, что украинцы были готовы проголосовать за кого угодно, кто бы ни вышел во второй тур, лишь бы не за Петра Алексеевича.

Теперь перед Зеленским стоит серьезная задача – попытаться сохранить свой реальный рейтинг. Неизбежно он начнет разочаровывать избирателей уже с первых дней вступления в должность.

Кто-то хотел видеть в Зеленском Василия Голобородько, главного героя фильма "Слуга народа". Кто-то хотел видеть в нем своего рода анти-Порошенко. Кто-то наделял его удивительными качествами, которые в действительности Зеленскому не присущи. Сам же Зеленский практически всю кампанию молчал, его не было видно. Потому очевидно, что его первые шаги на посту президента и его первые кадровые решения будут разочаровывать людей как на востоке страны, которые хотели видеть в нем русскоязычного человека из интернациональной и промышленной среды, так и на западе, где хотели видеть его как волонтера и человека, который помогал фронту. Он разочарует и одних, и других.

Есть срок, который отводят любому политику на Западе, чтобы он успел проявить себя – это сто дней. На протяжении этих ста дней стараются воздерживаться от критики новоиспеченного президента, наблюдают, и только после этого начинают делать выводы.

Читайте такжеЧего ожидать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"Я думаю, что через сто дней на Зеленского обрушится шквал серьезной критики со всех сторон. Тем более, что и Юлия Тимошенко, и Оппозиционный блок, и Петр Порошенко, и Владимир Гройсман – все будут видеть в электорате Зеленского питательную среду для своих политических проектов. Потому, наверняка, каждый из них будет критиковать шаги Зеленского по-своему, чтобы обеспечить прохождение своих политических проектов в Верховную Раду и как можно меньшее представительство партии "Слуга народа" в парламенте.

Каких результатов можно ожидать от Зеленского за первые сто дней его президентства, если все это время практически на всех ключевых должностях в государстве будут оставаться представители прежней команды – команды Порошенко? В этом и состоит искусство политики, искусство возможного и невозможного. Это будет экзамен на то, как новый президент сумеет справиться с такой сверхсложной задачей.

Если Зеленский сейчас распустит Верховную Раду, то он не сможет сразу же назначить людей на ключевые должности: министра обороны, министра иностранных дел, главу СБУ, генерального прокурора и т.д. Таким образом, он окажется в патовой ситуации, когда ни парламент, ни президент не смогут ничего сделать в управлении страной.

Однако, думаю, что Зеленский будет максимально использовать фактор возможного роспуска Рады, чтобы сделать парламент более договороспособным. Кроме того, многое будет зависеть от того, когда состоится инаугурация президента.

Читайте такжеМожет стать жертвой: для Зеленского наступает сложный периодТем не менее, на мой взгляд, не стоит опасаться того, что Россия воспользуется в своих целях неопытностью Зеленского.

Прежде всего, Кремлю сейчас придется вынести уроки из украинских выборов и осознать, что в Украине на этих выборах была запущена такая технология, которая может быть применена и в других постсоветских странах. Неслучайно в своей первой речи после объявления результатов экзит-полов на это намекнул сам Зеленский. Кремль должен извлечь урок из этой кампании. Однако, как показывает опыт, Кремль крайне редко извлекает для себя какие-либо уроки из украинских и других выборов.

Константин Бондаренко, политолог и историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для "Главреда"