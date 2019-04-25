Раздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит Зеленский

Зеленский записал еще одно обращение, на этот раз - к Юлии Тимошенко / кадр из видео

Запуск раздачи российских паспортов обладателям документов "ЛДНР" - это новый этап принуждения Украины к миру на условиях Кремля.

Почему это происходит?

Во-первых, потому что Кремль не знает как себя вести.

Победа Владимира Зеленского, да еще и с таким разгромным результатом - повод для серьезного волнения в Кремле. Победа недружественного лица, с которым очевидно нет никаких установленных контактов - это проблема. На Москве не могут выдавить вот уже третий день какую-то нормальную реакцию на результат украинских выборов. И для того, чтобы создать хоть какой-нибудь фон и реагировать с позиции силы, запустили эту глупую акцию с выдачей документов.

Читайте такжеДва шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" ЗеленскогоВо-вторых, в Кремле очевидно осознают, что непредсказуемость избранного президента Украины опасна и важно его озадачить со старта проблемами под боком, существенно увеличив военную угрозу.

А это значит, что Путину придется всё больше показывать истинное лицо и переходить к большей агрессии. Естественный путь относительно неофициального перехода к накоплению вооружения и полноценного присутствия всей мощи вооруженных сил на оккупированной территории Донбасса - резко увеличить количество присутствующих там граждан России под неким социальным предлогом.

В-третьих, это происходит еще и потому, что Путин осознает - все прежние политические методы работы с массовым избирателем не работают.

Не работает антиагитация, не работает черный пиар, не работает двойное дно и вранье, наигранное противопоставление. Избиратель массово не хочет больше слышать представителей осточертевшего политического класса. И готов доверить свой голос тем узнаваемым людям, которые берут на себя инициативу. Лишь бы они не имели прямого отношения и вхождения в существующий политический класс.

Потому кремлевские инициативы с раздачей паспортов и резким увеличением военной угрозы направлены на разыгрывание единственной внутриполитической карты, оставшейся у Путина в загашнике - военного положения во всей России.

Переход к повсеместному военному положению через разжигание настоящей войны с оккупированной территории Донбасса очевидно считается в кремле естественным способом реализации политики, который российское общество будет готово принять с безальтернативным Путиным во главе. Около половины российских избирателей скорее будут поддерживать такую политику.

Читайте такжеДля чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛОБез подобной угрозы перехода к военному положению при продолжении замороженного конфликта или же при тенденции к его разрешению на условиях Украины, Путин сильно рискует оказаться в ситуации, когда множество людей в российском обществе посчитает, что простой украинский шоумен Володя Зеленский слишком легко заставил всесильного мирового диктатора считаться с собой.

А тут уже останется совсем недалеко до неожиданных кандидатов в президенты России, чьи видео неплохо расходятся годами в Instagram и YouTube. Этого Кремль допустить никак не может, потому всё уже готово, чтобы закрутить гайки, изолировать интернет и начинать переводить Московию на осадное положение.

Что же касается избранного президента Владимира Зеленского, то перед ним стоит большой вызов. И первая сухая публичная реакция показывает, что он вполне осознает его. Вызов этот по большому счету не является нерешаемым.

Очевидно, что нужно укреплять боевой дух украинской армии, готовить границу к большой войне, убрать контрабанду, заручиться поддержкой союзников в мире и продолжать санкционную политику против России.

Как поступит Зеленский и на что способен сверх необходимого - неизвестно и непонятно. Молчание его свидетельствует о том, что может и готовить ответный шаг, который будет достойным продолжением всех неожиданностей, которые он уже совершил в своей политической карьере. Главное, чтобы не начал жевать сопли и размазывать слюни по подоконнику. Взялся - показывай.