Российская операция "Аншлюс Беларуси" сорвана

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

2 мая 2019, 08:32

Лукашенко намертво вцепился во власть и никому ее отдавать не собирается, несмотря на все козни и давление.

Путин и Лукашенко
Путин и Лукашенко поссорились в Китае / Reuters

Из Беларуси изгнан ГБ-шный российский посол Михаил Бабич, по сведениям оппозиции пытавшийся организовать аншлюс этой страны Россией. Арестован заместитель госсекретаря республики, бывший начальник охраны Лукашенко, по информации из тех же источников готовивший покушение на своего шефа. Задержан также глава Белтелекома. Официально за коррупцию, но называется и другая причина. По слухам, он отдал под контроль России все каналы связи и контроль за трафиком.

Почти одновременно Между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на саммите в Китае произошел громкий скандал. Как пишут независимые белорусские сайты, Лукашенко якобы вышел из себя, распсиховался, швырнул стул и вместе с сыном Николаем покинул конгресс-центр, где встречался с Путиным, а затем досрочно вылетел из Китая в Минск.

Читайте такжеДля Беларуси наступают черные дниУ меня есть все основания отнестись к этим сообщениям СМИ серьезно. Очень похоже, что Лукашенко понял: запахло жаренным и судорожно пытается сорвать ползучую аннексию.

Еще прошлым летом я общался с рядом информированных белорусов, включая одного довольно высокопоставленного беглого силовика и на основе разговора с ними сделал вывод, что попытка аншлюса Беларуси в ближайшее время практически неизбежна. Причем реализовывать ее будут через ряд давно завербованных Кремлем белорусских руководителей и шантаж самого Лукашенко. Последние события четко вписываются в этот сценарий. Только Лука, конечно, не так прост, как хотелось бы Путину. Он намертво вцепился во власть и никому ее отдавать не собирается, несмотря на все козни и давление.

Подробнее о том, как может произойти аншлюс Беларуси, я уже описал в колонке Следующая цель Путина - Беларусь.

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Беларусь аншлюс Александр Лукашенко Владимир Путин Игорь Эйдман
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