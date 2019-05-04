Команде Зеленского пора снимать пластмассовые короны

Владимир Зеленский и его штаб после победы во втором туре президентских выборов / GettyImages

Ребята, снимайте свои пластмассовые короны. Вот в самом начале и снимайте. Пока окончательно не выпали из реальности и не начали млеть под восторженные вопли оперативно перекрасившихся лизоблюдов.

Каждый день - объёмные слащавые интервью. Шефир, Федоров, Костюк, Богдан (единственное, кстати, по существу) и, конечно же, множественный Коломойский. В которых слишком много самолюбования, приторности и "чемпионства". Рубашки уже не выдерживают всей вашей крутизны и рвутся в клочья. "Мы выиграли. Мы придумали супер-фишки. Мы провели необычную кампанию. Мы чемпионы во всех возрастных категориях и по всем боксерским версиям. Мы показали, как надо делать выборы. Мы прописали идеальный сценарий и запросто сломали монстра YouTube-роликами"...

На самом деле, все было чуть не так. Весной 2019-го случилась потрясающая "электоральная революция". Безусловная и безупречная. Такое себе масштабное протестное голосование. Убийственное антипорошенковское. Вот конкретно против конкретного субъекта, его пафоса, вранья, бездельях и жадности. Ненависть и презрение к этому субъекту просто зашкаливало. Делала ли бы "команда Зe" что-то или нет - не имело ни малейшего значения. Потому что стихия. Стихия общественного раздражения и протеста. А стихию нельзя ведь остановить и тем более нельзя победить. Порошенко в любом случае должен был проиграть. И проиграть именно так позорно и унизительно, как поиграл. Чтобы вся его реальная внутренняя суть - суть человека, способного пойти на раскол страны ради личных профитов - стала очевидной.

Читайте такжеБудут неожиданные назначения: как Зеленский будет выбирать кадры

И стихия эта готова была склонить голову/принять лидерство любого внесистемного кандидата. Ключевое - любого внесистемного. Зеленский - надо отдать ему должное - оказался в идеальное время с идеальным предложением. "Я (как персонификация общественного протеста) против Него (как персонификации тотального зла)". И оказался при этом наиболее безбашенным и наиболее деятельным (особенно впечатляюще это выглядело на фоне потрясающе "решительного" Вакарчука).

А потому... Потому нужно объективно на себя смотреть. И объективно оценивать свои "фишечки". И не начинать бронзоветь в самом начале дороги. Сейчас самое время начать думать/делать. Потому что стихия успокаивается только на "время", пока не получит ответы. И у стихии уже есть супер-запросы, требующие реализации. На эффективный сервис. На минимальное (по возможностям для чиновников) государство. На новый общественный договор. На отказ от института смотрящих etc.

Читайте такжеЗеленскому пора выходить из роли Голобородько и начинать объединять страну

Тем более, что общество сделало запрос не на бесконечные рассказы "чемпионов" и тем более не на анекдоты "рыболовов" о размере пойманных щук. У нас все ещё есть только один запрос - на протест и реализацию этого протеста в виде конкретики здесь и сейчас. И, кстати, конкретика эта вообще не имеет никакого отношения к публично обозначенным хотелкам Игоря Валерьевича.