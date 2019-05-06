Что же на самом деле произошло в Шереметьево

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В России очередная беда – 5 мая в аэропорту Шереметьево при выполнении аварийной посадки разбился и сгорел самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший регулярный рейс из Москвы в Мурманск. Что же послужило причиной трагедии? Предварительных версий несколько, а окончательная, которая будет зафиксирована в Акте технической комиссии, появится после окончания расследования.

Я же, на основании той скудной информации, которая фигурирует в СМИ, сделал свои умозаключения и думаю, что они недалеки от истины. Итак…

Через несколько минут после взлёта на борту самолёта в результате попадания молнии возникла, так называемая, усложнённая ситуация, которая выразилась в частичном отказе пилотажно-навигационного оборудования и средств радиосвязи. Экипаж перешёл на ручное управление и принял решение о возврате на аэродром вылета. В дальнейшем полёт проходил без особенностей, экипаж вышел на посадочную прямую, а вот на завершающем этапе возникли проблемы. Самолёт почему-то подходит к взлётно-посадочной полосе на повышенной скорости, "козлит", после второго грубого касания у него ломаются стойки шасси, из разрушенных баков топливо хлещет наружу и тут же возникает мощный пожар. Результат известен – 41 погибший и несколько человек в тяжёлом состоянии находятся в больницах.

Читайте такжеУжасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту ШереметьевоНекоторые эксперты тут же бросились защищать экипаж, рассказывая, что повышенная посадочная скорость и грубое приземление объясняется значительным превышением максимально допустимой посадочной массы самолёта. Я же после несложных арифметических вычислений убедился в несостоятельности этого утверждения.

Обратимся к техническим характеристикам самолёта Sukhoi Superjet 100:

Масса пустого самолёта – 24,3 т;

Максимальная посадочная масса – 41,0 т.

К массе пустого самолёта прибавим массу коммерческой загрузки (экипаж + пассажиры + багаж) порядка 7,5 – 8,0 т; плюс такое же количество топлива, необходимого для выполнения этого рейса. В результате получаем, что взлётная масса самолёта не превышала 40,0 т, а с учётом нахождения в воздухе, садился он с массой ну никак не более 39,0 т. Следовательно, версия о превышении максимально допустимой посадочной массы отпадает. Остаётся одно – причиной катастрофы явился, мягко выражаясь, недостаточный профессионализм пилотов.