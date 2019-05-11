Зачем Вакарчука снова двигают в политику

Святослав Вакарчук / кадр из видео

Многие задаются вопросом: "Зачем Пинчук создает новый политический проект, на этот раз уже под Вакарчука?"

Зачем Пинчук, ну и стоящий за ним, разумеется, Кучма, вообще постоянно пытается создавать свои карманные партии? Сколько у него уже было подобных попыток, начиная с Озимого поколения!

Ответ простой. Пинчук - это не бизнесмен, а олигарх. Отличие между ними заключается в том, что олигарх не в состоянии создавать успешный бизнес без государственной ренты, без льгот, преференций, без политической крыши, без дотаций из госбюджета, без политической коррупции в пользу своих бизнесов.

Бизнесмен, в отличии от олигарха, концентрируется не на попытках захватить государственный аппарат, а на создании конкурентных преимуществ на выбранных сегментах. А это требует интеллекта, глубокого понимания маркетинга, потребностей клиентов, точных инвестиций, создания перспективной корпоративной культуры, смелости в принятии на себя рисков и т.д. Бизнесмен - это полная антитеза олигарху. Бизнесмен создает успешный бизнес не с помощью государства, а вопреки ему, вопреки тем препонам, которые коррумпированное чиновничество ему создает.

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Олигархи совершенно не по тем делам. Конкурировать честно они не умеют и не желают. В честной конкуренции они немедленно умирают, поэтому стараются создавать монополии. Ни один бизнес Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского, Фирташа и других олигархов, не способны конкурировать честно. У них даже нет такого менеджмента, который был бы способен конкурировать честно. Весь их менеджмент развращен преференциями и занимается главным образом лоббированием. Поэтому олигархи инвестируют не в маркетинг, не в систему мотивации персонала, не в автоматизацию, не в повышение производительности труда, а в создание монополий, в политику, в создание своих карманных партий, в подкуп судей и чиновников, для получения рент и привилегий. Олиграхат и связанная с ними политическая коррупция сейчас, как и 20 лет назад, по-прежнему является главной проблемой Украины.

Банк Пинчука Кредит Днипро глубоко убыточный.

Что же делать? Правильно! Срочно инвестировать в Вакарчука! Ну, не в повышение же конкурентоспособности банка!

Интересно, о чем говорил Зеленский с Пинчуком во время их недавней встречи?