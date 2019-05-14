Не называйте Путина президентом, это самозванец и оккупант

Владимир Путин / Интерфакс

Тут журналисты и прочие либеральные и демократические общественные деятели спорят о том, был ли Сергей Доренко журналистом. А я хочу поднять другой вопрос.

Многие – в том числе и журналисты, прямо в текстах и эфирах – называют Путина политиком. И даже иногда, чисто либерально-демократически, говорят, что в России два настоящих политика – Владимир Путин и Алексей Навальный.

Алексей Навальный – да, фигура номер один, борющийся за власть публичный политик. Нравится ли он вам, или нет. Но политик точно.

А какой из Путина политик? Он был майором, когда его уволили из КГБ, за профнепригодность, проявленную в ГДР. Светило ему "бомбить" на своих лохматых "Жигулях" по Ленинграду, или, в лучшем случае, стать зам. диспетчера таксомоторного парка в Купчино – в ту, "доуберовскую" эпоху. Работал бы сутки-через-двое, ходил бы в трениках с вытянутыми коленками. Скорей всего, не дожил бы до 60.

Да Собчак с Кумариным его пригрели…

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Путин никогда в своей жизни не выиграл ни одних честных, справедливых, демократических и свободных выборов. Он никогда не участвовал в дебатах. Он – не политик, а г*вно.

Никогда в моём присутствии не называйте Путина политиком.

Многие – в том числе и журналисты, прямо в текстах и эфирах – называют Путина президентом. Говорят о нём: президент России, президент Российской Федерации, президент Путин и т.д. и т.п.

Какой из Путина президент??? Допустим, по какой-то случайной неосведомлённости, если вы только что очнулись от 25-летнего летаргического сна и вам сказали, что президентом РФ был Путин В.В. в период 2000-2008, т.е. два срока подряд, вы можете в это поверить и, спросонья, посчитать его бывшим легитимным и законным президентом в 2000-2008 гг. Вы ничего не знали об операции "Преемник", о взрывах домов, о манипуляциях, пропаганде, фальсификации выборов, мурзилках на подтанцовке, и т.д. Вы проснулись, и считаете, что Путин был легитимным и законным президентом в 2000-2008 гг.

Но Конституцию-то вы читали, я надеюсь?

Есть такая 81-я статья Конституции РФ, которая позволяет президенту России находиться у власти не более двух сроков подряд. Ещё раз, часть третья статьи 81-й Конституции гласит, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд". Не просто два срока – то есть или подряд, или вразбивку – а только лишь два срока подряд максимум. То есть, если был президентом один срок, и только если тебя переизбрали на второй срок сразу же, подряд.

В 1998 году группа депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд с вопросом о том, засчитываются ли 1991-1996 годы за полноценный первый срок Ельцина, учитывая, что он был избран до принятия новой Конституции. Они опасались, что Ельцин захочет баллотироваться на новый срок и в 2000 году. В определении Конституционного суда говорится, что два срока полномочий подряд составляют "конституционный предел". Итак, "…два срока полномочий подряд, о чём идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации… не допускает", – именно такое определение вынес Конституционный суд в 1998 году, пока он не был де-факто уничтожен Путиным в 2010-е.

Из этого следует прямой вывод, что т.н. "избрание" Путина в 2012 и 2018 годах, на третий и четвёртый срок, прямо противоречит Конституции РФ. Путин является не только нелегитимным президентом. Он является ещё и незаконным президентом.

То есть – самозванцем.

Никогда в моём присутствии не называйте Путина президентом.

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Путин – не политик, а г*вно. Путин – не президент, а самозванец.

А ещё он является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, прячущимся за маской главы государства, демонтировавшим это государство и использующим это демонтированное государство в качестве орудия своих преступлений.

Поэтому, если кто-нибудь в моём присутствии назовёт Путина политиком и/или президентом, может сразу же идти на ..й. А если не нравится на ...й, то учите Конституцию. Особенно это касается журналистов – в связи с тем, что вы обладаете большой аудиторией, и, согласно определению вашей профессии, должны, в том числе, служить общественному благу – "common good". Если вы называете Путина политиком и/или президентом, то вы сами – г*вно и самозванцы. А не журналисты.