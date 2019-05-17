Украине придется еще долго и больно "отхаркивать" Порошенко

Филарет обвинил Порошенко / president.gov.ua

Бывший президент Украины Порошенко обманул патриарха Филарета и предстоятеля ПЦУ Епифания. Кто бы сомневался. Ложь и разводка, интриги и вероломство относительно своих партнеров -это характерный стиль политической деятельности Порошенко на протяжении многих лет. Поэтому лучше был "древний" Филарет молчал бы и не признавался, что Порошенко его "кинул". Ибо Порошенко ухитрился обмануть даже весь украинский народ, разбрасывая, давая невыполнимые обещания, придумывая различные пиар-фокусы и запугивая украинцев.

Епифанию, как руководителю новой украинской автокефальной церкви (ПЦУ,) не повезло еще больше, чем Филарету. Ведь Порошенко с самого начала рассматривал автокефальную церковь Украины как свой личный политический ресурс и российскую имитацию- прекрасный способ стравить православных верующих Украины между собой.

Читайте такжеЦерковный раскол: чего хочет Филарет и грозит ли ПЦУ потеря ТомосаТеперь молодому Епифанию придется жить и работать в паутине интриг, которые соткал циничный бывший президент Порошенко внутри украинских церквей. А старому Филарету, много повидавшему на своем веке, надо было больше надеется на Бога и священников-патриотов Украины, чем на клятвы и схемы такого циничного политика как Порошенко. Тем более, что Порошенко во время сделки с Филаретом оставался прихожанином Московского патриархата и это не насторожило опытного Филарета.

В Украине нет ни одного крупного бизнесмена, политика, чиновника, который бы не стал жертвою жадности, лживости, вероломства и интриг Порошенко. Все к чему он прикасался становилось коррумпированным, аморальным и антиукраинским. Лозунг Порошенко: ничего священного - только мой бизнес. Никто из его ближайшего окружения элитных коррупционеров не может похвастаться, что он что-то хорошее сделал не для себя и Порошенко, а для Украины.

За годы своего правления Порошенко "развратил" украинскую квазиэлиту, приучив ее к тому что основной принцип успеха в жизни - любыми путями обогащайся за счет Украины. Теперь Украине придется больно и долго "отхаркивать" результаты бурной антиукраинской деятельности бывшего президента Порошенко. Если, конечно, Порошенко еще раз не узурпирует власть.