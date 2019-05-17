Маленькая свинка для Зеленского: о чем говорит голосование за дату инаугурации президента

Какую бы дату инаугурации депутаты не назначили, у Владимира Зеленского все равно есть возможность распустить Верховную Раду. Конституционных оснований достаточно до 14-16 июня. Плюс, у него есть некая легитимность как у президента, которого избрали 73% украинцев. Поэтому он бы мог спокойно перезагружать этот парламент.

Если говорить про 20 мая как день инаугурации, за который проголосовали депутаты, то с одной стороны кажется, что они приняли решение "ни нашим, ни вашим". Но это показатель того, что подспудно там ведутся процессы переговоров.

Я бы скорее обратил внимание на другую дату голосования. За инаугурацию 19 мая проголосовало свыше двухсот депутатов. Это говорит о том, что в парламенте формируется прозеленское ситуативное большинство. Ведь с 207 проголосовавших за этот день нужно добрать совсем немного голосов до 226-ти. Раньше ходили слухи, что эта цифра была 180.

Потому по факту 20 мая – это показатель того, что за кулисами ведутся ключевые переговоры о том, чтобы эту Раду пока не распускать.

И чтобы она могла сформировать некое транзитное зеленое большинство. Для того, чтобы проголосовать кадровые назначения нового президента и часть инициатив, о которых говорил Зеленский. Речь идет о народовластии, законе о временных следственных комиссиях, и, возможно, снятии депутатской неприкосновенности.

Читайте такжеДата инаугурации известна: эксперт дал прогноз, что теперь будет с РадойЕще одним из условий нероспуска Рады скорей всего может быть вопрос о смене избирательной системы на пропорциональную со смешанной системой и понижением барьера. Вряд ли депутаты смогут проголосовать на новый избирательный кодекс, потому что там около 4 тыс. правок. А закон о языке, к котором было около 2 тыс. правок, рассматривали много недель. А вот принять косметические изменения в закон о выборах в парламент вполне, Рада может на это пойти.

Но точками компромисса являются - голосование за министерские квоты Зеленского. Это министры обороны и иностранных дел. И я думаю, что на следующий день после вступления в должность, новый президент постарается сразу же их заменить. Также, это голосование за часть его инициатив.

Мы уже видим подспудное бурление Рады, что набирается более двухсот голосов. Народный фронт может выйти из коалиции, и вполне возможно создание новой коалиции. Ситуативной, всего на несколько месяцев. Но тогда появится и спорный вопрос – кто будет от этой новой коалиции премьер-министром. Или как будут распределены квоты правительства. Я далеко не уверен, что в такой ситуации, как сейчас тому же Владимиру Гройсману удастся сохранить свою должность. Даже еще в этой Раде.

И голосование за 19-ое число показало - переговоры уже ведутся. Также, сегодня в Украину вернулся Игорь Коломойский. Я не думаю, что он является главным определяющим в контексте нового президента, там сейчас много групп вокруг него образовалось. Но в решающие недели он будет бороться за доступ к телу Зеленского.

Если Рада будет проявлять открытую враждебность по поводу инициатив нового главы государства, то у него до 14 июня будет возможность ее распустить.

Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали дату инаугурации

Со стороны Рады 20-ое мая - это небольшая попытка обесценить инаугурацию. В команде Зеленского звучала фраза, что они бы хотели проводить 19-го, потому что это выходной. И было бы меньше транспортных проблем. А тут специально на 20-ое, на 10.00, понимая, что кортежи точно создадут транспортные проблемы в центре Киева.

Также, если бы депутаты проголосовали за 20 мая хотя бы две недели назад, мы могли бы ожидать приезда международных делегаций высокого уровня. К примеру, вице-президента США. А так, скорей всего их будет меньше, потому что части политиков, которые бы хотели посетить Украину, не так легко будет поменять свой график за несколько дней. Для того, чтобы внести изменения, им бы понадобилось несколько недель. Это такая маленькая свинка новоизбранному президенту от еще действующей Рады.