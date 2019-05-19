У БПП и Народного фронта есть еще один козырь для срыва роспуска Рады

Арсений Яценюк / УНИАН

Народный фронт, Блок Петра Порошенко и другие под давлением Запада и страхом улицы согласился на дату инаугурации 20 мая, но, в тоже время, продолжают пытаться заблокировать роспуск парламента.

Если Зеленский все же пойдёт на роспуск Верховной Рады Украины, они попытаются заблокировать это решение в судах хотя бы до 27 мая, чтобы осложнить задачу новому президенту.

Ситуация перейдет в судебную стадию, работа парламента хаотизируется, кадровые и законодательные трансформации могут оказаться заблокированными и дискуссия по ним ещё более тенизируется.

Читайте такжеХолостой выстрел: почему уловка депутатов не спасет Раду от роспуска

В любом случае Народный фронт и другие начинают свою парламентскую кампанию и пытаются выиграть время. Время, когда рейтинги нового президента могут обрести тренд на падение.

Если грамотно играть судами, досрочные выборы могут состоятся в один день с очередными - 27 октября, когда Зеленскому придется отвечать уже не только на вопросы коррупции и мира, но и тарифов и доходов.