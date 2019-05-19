Как Зеленский может легко победить коррупцию и сделать украинцев богатыми

Для победы над коррупцией Зеленскому необходимо снизить роль государства в жизни Украины / УНИАН

Сначала факты: На этой неделе в стране задержали за совершение коррупционных деяний двух высокопоставленных чиновников: экс-начальника Национальной гвардии и руководителя Государственного центра занятости.

Теперь анализ.

99% коррупции так или иначе связано с государственной собственностью.

Возьмите любую государственную собственность, любое государственное предприятие, любой бюджетный орган, и вы быстро увидите, что все они тотально обросли коррупцией, как днище старого корабля ракушками.

Если медицина государственная, то все закупки в ней выстроены на откатах, и все услуги предоставляются исключительно за взятки, потоки которых поднимаются на самый верх медицинской пирамиды. Да и услуги при этом отвратительные!

Наши леса принадлежат государству - поэтому сами лесхозы тотально вырубает эти леса гонят кругляк контрабандой на экспорт.

Укрзализныця просто вся пронизана коррупционными схемами.

Борьба за финансовые потоки Энергоатома идет такая что даже парламентские коалиции трещат.

Предприятия оборонного ведомства, которым неожиданно обломился бюджет, в связи с АТО, первым делом принялись сразу выводить с заводов оборотные средства. И себе, и "наверх". Пока халява (то есть АТО) не обломилась.

Янтарные копи принадлежат государству. Именно поэтому нелегальную добычу там возглавили местные прокуроры и менты

Государственное образование все прогнило в коррупции.

Все Теплокоммунэнерго разворовано, развалено и все потери списывают на потребителя.

Вся государственная армия и МВД тотально построены на воровстве, откатах и коррупции.

И так по всем государственным предприятиям и ведомствам. Можно перечислять до бесконечности. Исключений нет. Бороться с этим бесполезно, бесперспективно и очень дорого. То же самое государство выделяет огромные деньги на борьбу с коррупцией где? Правильно! В своих же собственных государственных предприятиях. Круг замкнулся. Государственные борцы с коррупцией в государственных предприятиях быстро вступают в пищевую цепочку, заставляют включать себя в коррупционную вертикаль. Сколько не создавай новых органов по борьбе с коррупцией, ее общий уровень будет только повышаться и проедать все вокруг.

Вся государственная собственность не только вся опутана бесчисленными коррупционными схемами, она в добавок к этому и благодаря этому не способна предоставлять нормальные услуги. Услуги Укрзализницы, госмедицины, государственного начального образования, теплокоммунэнерго и т.д. просто ужасающие.

Никакими реформами, повышениями зарплат, карательными мерами, уголовным преследованием ситуацию не изменить. Это не удалось нигде в мире. Не удастся и у нас.

Реально есть только один путь ликвидации коррупции. Это тотальная ликвидация государственной собственности, как таковой! Все должно быть продано в частные руки и везде должны функционировать эффективные свободные частные рынки.

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Все леса должны быть частные, все образование и медицина - частные, все оборонные ведомства - частные, янтарные копи - частные, железные дороги - частные, теплокоммунэнерго частные, армии - частные, атомные станции - частные.

Ну, а если вы не хотите читать репортажи Дубинского об ужасающей коррупции в НБУ, то в стране должны быть частные деньги, обеспеченные золотом. Необходимо лишить государства права печатать деньги.

Только тогда коррупция будет уничтожена, а украинцы станут состоятельными, потому что государство сократиться на 90% и на его содержание потребуется минимум налогов. Пока государство обладает огромной собственностью в стране украинцы будут бедными.

Нет коррупции среди частных стоматологий, и нет там никогда дефицита лекарств. И поборов с клиентов наверх не берут. Когда не придешь - всегда все есть и все услуги сразу же окажут. Потому что в каждом районе Киева по 20-30 стоматологий. Их число продолжает расти и все они отчаянно сражаются за клиента, постоянно повышая свои услуги и снижая цены.

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В частных колледжах нет и не может быть никакой коррупции.

И нет никаких проблем в любой точке города заказать любое частное такси на выбор из 30-40 таксопарков. Быстро обслужат по рыночным ставкам и сервис постоянно растет. И в ресторанном бизнесе также и в сетевом.

Так работают свободные, эффективные, частные рынки. И никакой коррупции, и борьбы с ней!

Вроде бы все так просто. А почему же не получается? Этому есть две причины.

Первая - это ожесточенное сопротивление самого государства, которое не желает расставаться со своей собственностью, которую она бесплатно и безответственно эксплуатирует. Вторая - это совковая ментальность значительной части общества, которое по-прежнему верит в государство и наивно считает, что государство может предоставлять кому-то бесплатные и качественные услуги.

Но, как говорил нобелевский лауреат Милтон Фридман "Бесплатных сэндвичей в природе не бывает".

А государственные сэндвичи не только не бесплатные, но они отвратительные на вкус еще и стоят в три раза дороже чем частные, потому что не участвуют в конкуренции и потому устанавливают монопольные цены.