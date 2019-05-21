"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику

Святослав Вакарчук / Facebook Святослава Вакарчука

Сейчас упорно пытаются натянуть линию противостояния "Зеленский – Вакарчук".

Это последнее прибежище порохоботов - вытолкнуть Вакарчука, которые уже завел ту же шарманку, такую же заунывную, но с современным апгрейдом, с почерпнутыми идеями со Стэнфорда и какими-то современными и не современными западными философами. "Внутренний враг, котоорый опасней внешнего", вот эту всю риторику Порошенко, паранойю и страх Вакарчук, как новое лицо в политике, пытается продолжать.

Но это неверный путь. Люди устали от этого, от "внутренних врагов". У нас есть враг – Россия, наш оппонент, имеющий к нам претензии, которые никуда не денутся. Поэтому нужно настраиваться на долгую игру, нудное противостояние, которое будет предполагать маневрирование, ситуативные и не ситуативные альянсы с различными игроками – с Турцией, Штатами, Германией, для того, чтобы укрепить наши позиции.

При поиске же внутреннего врага ты сразу заходишь в плоскость внутреннего конфликта, и даже если этот враг есть, лучше попытаться найти вещи, которые могут объединить людей. А у всех наших "национал-демократов" с этим большие-большие проблемы: им вечно мешает "ворог", как танцору сами-знаете-что.

Читайте такжеЛжепророк: в чем главное отличие Вакарчука от ЗеленскогоПоэтому я смотрю на перспективы Вакарчука со скепсисом. Он уже опоздал, он зашел на рынок, который уже занял игрок, игрок психологически другой. Проблема Вакарчука в том, что он "ни рыба, ни мясо", туда-назад. Сейчас он говорит о том, что идет в Раду потому, что там реальный центр силы. Но ведь 10 лет назад Вакарчук там был, и сложил полномочия - тогда он эту силу не почувствовал? Где правда, а где начинается технологический вымысел для оправдания своего похода во власть сейчас, а не выдвижения 24 августа 2018 года, которого все тогда ожидали?

Если бы тогда это случилось, Вакарчука многие бы поддержали и во втором туре вместе с Зеленским был он. И не факт, что ситуация вообще развивалась бы именно так, как она развивалась весной 2019 года. Но Вакарчук не решился, побоялся.

Пока Зеленский будет укреплять свой центр и поддержку, которую он выгрыз на выборах, Вакарчуку с его вялой политической харизмой придется предпринять много усилий для того, чтобы выползти в серьезную нишу. Но с учетом того, что многие избиратели хотят перезагрузки (в том числе и те, которые голосовали за Порошенко), у Вакарчука все-таки есть шанс пройти в Раду. Многие скорее проголосуют за нового-старого Вакарчука, чем за растерявших свои позиции Гриценко или Садового.