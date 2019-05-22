Почему Зеленский объявил войну Раде

Андрей Вигиринский

Политический аналитик, юрист

22 мая 2019, 09:38

Президент не захотел принимать участие в так называемой переговорной процедуре, в которой каждый должен получить свое - и тот, у которого просят, и тот, кто просит.

Самое интересное, чего люди ожидали от Владимира Зеленского, это роспуск парламента. Общественно-политическое давление, как у человека, которого избрали 75%, с наложением на то, какие ему ловушки приготовили предыдущие представители администрации и власти, не оставили Зеленскому выбора. 

Коалиции нет, и на каждое назначение Владимиру Александровичу приходилось бы идти и искать 226 голосов народных депутатов. Тем самым, он должен был вступать в то, от чего мы все сильно устали, так называемая переговорная процедура, в которой каждый должен получить свое - и тот, у которого просят, и тот, который просит.

Взвешивая все эти вещи, скорее всего, что команда Владимира Александровича решила немного прикрыть глаза на юридическую сторону вопроса, и сослаться на общественный интерес. Поскольку президент гарант конституционных прав, а только 3-4% украинцев поддерживают квоту существующего парламента, и хотят изменений. А без этого нормальная работа парламента, которому люди доверяют, невозможна. И для того, чтобы обновить этот кредит доверия, нужны выборы. И уже на основании парламентских выборов, мы с вами сможем говорить, какой будет политика в стране на ближайшие пять лет.

Призыв к Раде, коль уж вы, господа народные депутаты, хотите, чтобы народ жил лучше, народ избрал вас еще раз, выполните то, что вы обещали, не случайно был в инаугурационной речи. Это был долг парламентариев, ведь они приняли тот же закон о незаконном обогащении.

Что касается изменения избирательной системы, то в нем есть разногласия. Мол, как можно проводить выборы по старой системе, и в тоже время принимать новую. Я не склонен думать, что здесь есть какая-то проблема, потому что выборы будут проводиться по действующему законодательству. А Рада, которая в своем коалиционном соглашении обещала изменить систему выборов, просто должна выполнить свое обещание. И если они последовательны, то есть коалиция, которая прекращает свое существование, говорит, что они выполнили все свои обещания, которые они написали, то пусть примут закон, по которому в Украине будут выбирать в 2024-ом году.

Что касается Кабмина, то его отставка маловероятна. А если Владимир Гройсман уйдет, то его первый заместитель будет исполнять обязанности премьера на время предстоящих двух месяцев избирательной кампании, сути не поменяет.

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А вот перебрасывания мяча в сторону Верховной Рады, которое осуществил Владимир Зеленский по время инаугурационной речи, он сделал это на всю страну и при высоких международных гостях. И в очередной раз напомнил своим политическим оппонентам, что у них огромный долг законотворческой работы. И есть время для того, чтобы ее реализовать.

Что касается первых шагов Владимира Зеленского, ему нужно организовать структуру работы администрации или секретариата, что очень важно, потому что это те люди, которые будут его окружать каждый день.

Президент не всесилен, и делегирование полномочий – это та отличительная черта, которая отрицательно характеризировала Петра Алексеевича. И эта история не должна повториться с новым президентом. Он должен собрать профессионалов, назначить энергичных людей на должности, отдать им сектора работы, за которую они будут отвечать, и контролировать выполнение задач.

Также, важны кадровые решения - это назначения на должности секретаря СНБО, министра обороны, главы СБУ и генпрокурора. Теперь мы ждем решения парламента об отставке чиновников от прошлой власти, и голосования за новые кандидатуры, которые внесет Зеленский. И только после этого мы сможем увидеть организационные перемещения в этих ведомствах.

Ускорить процесс как-то по-другому, и начать реализовывать политику, вносить законопроекты, пока будет невозможно. Скорее всего, Рада будет заваливать голосования.

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И с точки зрения того, что у Зеленского в течении полугода вряд ли бы сложились нормальные отношения с парламентом, страна жила бы в режиме подвешенного состояния. И мы бы слушали одну сторону, которая во всем бы обвиняла президента. А он в ответ оправдывался, что не может выполнить обещаний. Потому что вносит документ в Раду, а там ребята вообще на работу не настроены – они ушли на каникулы, чтобы ездить и проводить избирательную агитацию. И для них президент уже оппонент - человек, у которого нужно отбирать его рейтинг. Поэтому они будут деструктивно влиять на его работу.

Уверен, что судебное обжалование не остановит процесс досрочных выборов. Потому что механизм этой процедуры немножко хромает. А сроки обжалования могут длиться довольно долго и перекрыть двухмесячный срок, отведенный на внеочередные выборы. Также обсуждается вопрос, что Кабмин может не выделить деньги на этот процесс. Но это вариант пойдет только на пользу Зеленскому, потому что на роспуск парламента был востребован обществом, а дворцовые интриги членов правительства пытаются ему помешать.

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