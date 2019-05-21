Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады

21 мая 2019, 19:27

После публикации указа о перевыборах юридических запретов на изменение избирательного законодательства нет.

Владимир Зеленский
Что значит указ Зеленского о роспуске Рады / president.gov.ua

Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Вреховной Рады. Текст документа о досрочном прекращении полномочий появился сегодня вечером на официальном сайте президента.

Днем, после встречи с лидерами фракций, Зеленский заявил о созыве внеочередного заседания Рады, чтобы внести изменения в действующее законодательство. В частности - отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Ранее эксперты высказывали предположение, что после публикации указа президента о роспуске Рады все изменения, которые будут внесены в избирательный закон закон, получится применить только к выборам 2024 года. Так как Центризбирком начнет готовится к выборам.

Читайте такжеВ Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собраниеНардеп Игорь Попов, который в прошлом возглавлял Комитет избирателей Украины, объяснил Главреду, как дело обстоит на самом деле. 

"Юридического запрета менять "закон о выборах" после роспуска парламента нет. Не запрещено и менять "закон о выборах" даже после старта избирательной кампании - а она начнется на следующий день после публикации указа Зеленского", - объяснил нам нардеп.

Суть переговоров с Зеленским - понижение проходного барьера до 3% в обмен на досрочный роспуск Рады. Причина такой активности лидеров фракций: согласно последних соцопросов, при старом пятипроцентном барьере в Раду смогут зайти всего четыре партии.

После переговоров с Зеленским лидеры фракций объясняли, что договор между сторонами был таков: сначала Рада принимает новую редакцию "закона о выборах", и только после этого президент издает указ о роспуске Рады. Но в итоге указ был опубликован на сайте главы государства еще до заседания парламента.

Распоряжения о внеочередном заседании Рады, чего требует процедура, издано не было.

"Возможно, лидеры фракций и президент потом еще раз собирались. И договорись о чем-то новом", - предполагает Игорь Попов.   

И добавляет, что при договоренностях между руководством Рады и президентом, начало избирательного процесса можно рассчитать по дням.

Читайте такжеЗеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку"Сегодня указ опубликовали на сайте президента, завтра - напечатали в Голосе Украины или Президентском вестнике, а послезавтра, то есть в четверг, стартует кампания.  А это значит, что уже в среду утром должна собраться Рада. После этого необходимо зарегистрировать законопроект. Потом его рассмотрят на комитете, примут правки, на что тоже уйдет немало времени. Если депутаты достигнут компромисса, его никто оспаривать не будет. Но если все рассорятся, то будут блокировать друг друга. Это займет большой промежуток времени. И тогда Рада сможет принять изменения к закону только через 10 дней", - допускает нам политик.

В таком случае, говорит Попов, ЦИК обязан будет приостановить избирательный процесс и обратиться к президенту, чтобы тот издал новый указ, уже с новой датой, иначе все развалится. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский роспуск Рады Игорь Попов досрочные парламентские выборы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:52
Оказался достаточно близок: назначен глава администрации Зеленского
19:45
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
19:42
Польша требует от России компенсаций за загрязненную нефть
19:33
В Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собрание
19:27
Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады
19:23
Горняки на две головы выше: эксперт дал прогноз на матч Шахтер – Динамо
19:22
В Украину спустя шесть лет вернулся Хорошковский – СМИ
19:09
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
18:54
Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал Видео
18:47
Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии
18:42
Нацполиция показала видео, как работает их новое оружие Видео
18:25
Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко Видео
18:17
"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе Видео
18:13
Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду: чего хочет президент
17:51
Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza
17:43
Зеленский подписал указ о роспуске Рады: названа дата выборов
17:35
Конструкторы и ракетчики: США расширили санкции против России
17:29
"Близки к завершению": советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
17:28
Франция не пригласила Зеленского и Путина на празднование в Нормандию
17:26
Шахтер – Динамо: прогнозы на матч, где смотреть, мнения экспертов и ставки букмекеров
17:03
Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
16:49
Выборы в Раду: социолог объяснила, у кого Вакарчук отберет голоса
16:20
"Из ближайшего окружения": советник Зеленского рассказал о новом главе АП
16:10
Самый богатый губернатор Украины подал в отставку
15:59
5 лет назад нам тоже обещали: Кучма дал совет Зеленскому
15:25
Ливни, шквалы и град: синоптик назвал единственный регион Украины, где не будет дождей
15:03
Это не поможет Украине: у Путина раскритиковали призывы Зеленского к усилению санкций
14:33
Зеленский озвучил главную причину роспуска Рады
14:29
В "Энергорынке" заявили о готовности способствовать запуску оптового рынка электроэнергии
14:06
Первые шаги Зеленского: политолог назвал горящие задачи президента
14:02
Уволенный глава КСУ подал иск, чтобы вернуть себе должность
13:30
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку
13:16
Досрочные выборы в Раду: депутаты назвали дату
13:06
В ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко
12:38
СМИ узнали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера
12:36
Полторак поговорил с Зеленским и сделал важное заявление
12:19
Вход свободен: Зеленский открыл ворота на Банковой
12:01
"Квартирное" дело Аллерова: экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО
11:58
"Ни рыба, ни мясо", или Почему Вакарчук опоздал с походом в политику мнение
11:45
Нардеп назвал возможного нового главу МИД Украины
11:38
Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским
11:35
Бурбак принес на консультации к Зеленскому Конституцию
11:25
Роспуска Рады не будет: политолог объяснил политический маневр Зеленского
11:05
"Ездил по паспорт РФ с любовницей": стали известны подробности встречи Пушилина с Сурковым
11:01
Ляшко закосил под Слугу народа и пересел на велосипед
10:54
Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине
10:50
Зеленский получил уникальный шанс мнение
10:42
Роспуск парламента: к Зеленскому на Банковую пришли главы фракций
10:21
Курс валют на 21 мая: доллар и евро серьезно просели
10:16
Полторак пришел на ковер к Зеленскому
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять