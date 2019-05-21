Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады

Что значит указ Зеленского о роспуске Рады / president.gov.ua

Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Вреховной Рады. Текст документа о досрочном прекращении полномочий появился сегодня вечером на официальном сайте президента.

Днем, после встречи с лидерами фракций, Зеленский заявил о созыве внеочередного заседания Рады, чтобы внести изменения в действующее законодательство. В частности - отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Ранее эксперты высказывали предположение, что после публикации указа президента о роспуске Рады все изменения, которые будут внесены в избирательный закон закон, получится применить только к выборам 2024 года. Так как Центризбирком начнет готовится к выборам.

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"Юридического запрета менять "закон о выборах" после роспуска парламента нет. Не запрещено и менять "закон о выборах" даже после старта избирательной кампании - а она начнется на следующий день после публикации указа Зеленского", - объяснил нам нардеп.

Суть переговоров с Зеленским - понижение проходного барьера до 3% в обмен на досрочный роспуск Рады. Причина такой активности лидеров фракций: согласно последних соцопросов, при старом пятипроцентном барьере в Раду смогут зайти всего четыре партии.

После переговоров с Зеленским лидеры фракций объясняли, что договор между сторонами был таков: сначала Рада принимает новую редакцию "закона о выборах", и только после этого президент издает указ о роспуске Рады. Но в итоге указ был опубликован на сайте главы государства еще до заседания парламента.

Распоряжения о внеочередном заседании Рады, чего требует процедура, издано не было.

"Возможно, лидеры фракций и президент потом еще раз собирались. И договорись о чем-то новом", - предполагает Игорь Попов.

И добавляет, что при договоренностях между руководством Рады и президентом, начало избирательного процесса можно рассчитать по дням.

Читайте такжеЗеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку"Сегодня указ опубликовали на сайте президента, завтра - напечатали в Голосе Украины или Президентском вестнике, а послезавтра, то есть в четверг, стартует кампания. А это значит, что уже в среду утром должна собраться Рада. После этого необходимо зарегистрировать законопроект. Потом его рассмотрят на комитете, примут правки, на что тоже уйдет немало времени. Если депутаты достигнут компромисса, его никто оспаривать не будет. Но если все рассорятся, то будут блокировать друг друга. Это займет большой промежуток времени. И тогда Рада сможет принять изменения к закону только через 10 дней", - допускает нам политик.

В таком случае, говорит Попов, ЦИК обязан будет приостановить избирательный процесс и обратиться к президенту, чтобы тот издал новый указ, уже с новой датой, иначе все развалится.