Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского

Им мало того, что они выделены в отдельную нравственно- интеллектуальную категорию неприкасаемых
Порохоботам стыдно за шаурму Президента.
За Мальдивы Порошенко не стыдно.
За Волоховское- они крали у Родины для Родины, не стыдно.
За горсти медалей и званий розданных хрен знает кому - не стыдно.
За Кононенко и воровство на облэнерго не стыдно.
За травлю соотечественников не то что не стыдно, предел мечтаний и дно гордости.
За срывание шапок с девушек и хватание за носы не стыдно.
За погружение страны в средние века - не стыдно.
За повсеместную героизацию коллаборантов и нацистов - не стыдно.
За травлю журналистов - не стыдно.
За политические репрессии - не стыдно.
За Липецкую Фабрику и магазины Рошен по всей стране - не стыдно.
За обрдранные провода на стенах АП не стыдно.
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За Свинарчуков и обворованную армию - не стыдно.
За попытку госпереворота, с введением ВП после захвата отправленных на убой моряков- не стыдно.
За генпрокурора без юр. образования и его жену, представителя Президента в Раде не стыдно.
А за шаурму стыдно.
Такое впечатление, что им мало того, что они выделены в отдельную нравственно- интеллектуальную категорию неприкасаемых.
Они хотят быть туда занесенными официально и законодательно, плюс памятник, метров на тридцать в высоту.
Туловище Ленина с головой рогатого осла, пробивающего рогами бесконечно глухую стену в никуда.