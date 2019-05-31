Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского

В сети вспыхли споры из-за поздравления с днем Киева, в котором новый президент упомянул запах шаурмы / Фейсбук В.Зеленского

Порохоботам стыдно за шаурму Президента.

За Мальдивы Порошенко не стыдно.

За Волоховское- они крали у Родины для Родины, не стыдно.

За горсти медалей и званий розданных хрен знает кому - не стыдно.

За Кононенко и воровство на облэнерго не стыдно.

За травлю соотечественников не то что не стыдно, предел мечтаний и дно гордости.

За срывание шапок с девушек и хватание за носы не стыдно.

За погружение страны в средние века - не стыдно.

За повсеместную героизацию коллаборантов и нацистов - не стыдно.

За травлю журналистов - не стыдно.

За политические репрессии - не стыдно.

За Липецкую Фабрику и магазины Рошен по всей стране - не стыдно.

За обрдранные провода на стенах АП не стыдно.

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За Свинарчуков и обворованную армию - не стыдно.

За попытку госпереворота, с введением ВП после захвата отправленных на убой моряков- не стыдно.

За генпрокурора без юр. образования и его жену, представителя Президента в Раде не стыдно.

А за шаурму стыдно.

Такое впечатление, что им мало того, что они выделены в отдельную нравственно- интеллектуальную категорию неприкасаемых.

Они хотят быть туда занесенными официально и законодательно, плюс памятник, метров на тридцать в высоту.

Туловище Ленина с головой рогатого осла, пробивающего рогами бесконечно глухую стену в никуда.