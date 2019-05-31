Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского

Макс Бужанский

Блогер

31 мая 2019, 09:08

Им мало того, что они выделены в отдельную нравственно- интеллектуальную категорию неприкасаемых

В сети вспыхли споры из-за поздравления с днем Киева, в котором новый президент упомянул запах шаурмы / Фейсбук В.Зеленского

Порохоботам стыдно за шаурму Президента.

За Мальдивы Порошенко не стыдно.

За Волоховское- они крали у Родины для Родины, не стыдно.

За горсти медалей и званий розданных хрен знает кому - не стыдно.

За Кононенко и воровство на облэнерго не стыдно.

За травлю соотечественников не то что не стыдно, предел мечтаний и дно гордости.

За срывание шапок с девушек и хватание за носы не стыдно.

За погружение страны в средние века - не стыдно.

За повсеместную героизацию коллаборантов и нацистов - не стыдно.

За травлю журналистов - не стыдно.

За политические репрессии - не стыдно.

За Липецкую Фабрику и магазины Рошен по всей стране - не стыдно.

За обрдранные провода на стенах АП не стыдно.

Читайте также"Запах цветущих лип и шаурмы": в Сети активно спорят из-за поздравления Зеленского с Днем Киева

За Свинарчуков и обворованную армию - не стыдно.

За попытку госпереворота, с введением ВП после захвата отправленных на убой моряков- не стыдно.

За генпрокурора без юр. образования и его жену, представителя Президента в Раде не стыдно.

А за шаурму стыдно.

Такое впечатление, что им мало того, что они выделены в отдельную нравственно- интеллектуальную категорию неприкасаемых.

Они хотят быть туда занесенными официально и законодательно, плюс памятник, метров на тридцать в высоту.

Туловище Ленина с головой рогатого осла, пробивающего рогами бесконечно глухую стену в никуда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский шаурма Макс Бужанский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:08
Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского
08:59
Главные новости 31 мая: помощь от Саакашвили Зеленскому и шаги к диалогу с Россией Видео
08:40
Упитанные тараканы толпами побежали с "Титаника" Порошенко мнение
08:30
Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит град
08:25
"Это надолго": астролог рассказала, что ждет Саакашвили в Украине
08:00
Данилюк рассказал, как Украина будет делать шаги к диалогу с Россией
07:40
Импичмент Зеленского станет гирькой в политических торгах
07:30
Саакашвили объяснил, как будет помогать команде Зеленского Видео
07:15
Бензиновая подножка от РФ, цены на газ и лишние выходные: что ждет украинцев в июне 2019 Видео
07:14
У Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки мнение
06:34
Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам, а каким – собираться за границу
06:01
День блондинок 2019: что за праздник и как поздравить Фото
05:20
Медики рассказали, какие точки на теле женщины самые эрогенные
04:50
Ждать придется не один год: астролог рассказала, когда Украина сможет вернуть Крым
04:19
"Доллар начнет расти": эксперты рассказали, когда ждать обвала гривны
03:26
Жара приближается: в геймерский смартфон решили встроить вентилятор Видео
02:37
Бунт в одесской колонии: учреждение закроют, осужденных раскидают по стране
01:58
Умер знаменитый кот, сыгравший зомби в фильме Кладбище домашних животных
01:14
Ученые "расколошматили" три главных мифа о сексе
30 мая, четверг
23:55
Кум Путина выходит из минских переговоров по Донбассу
23:38
У Зеленского назвали дату встречи в "нормандском формате"
22:46
"Да, мене били": опубликована стенограмма истерики Ляшко на встрече с Зеленским
22:20
"13 тысяч смертей": главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с Зеленским
21:59
Херсонский теплоход Русалка затонул на Дунае: 33 корейских туриста путешествовали без спасательных жилетов
21:54
Путин не досидит президентский срок в Кремле: астролог дала неожиданный прогноз
21:28
"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИ
21:17
Главные новости 30 мая: очередная атака Филарета, "черный список" книг из России и важная миссия Зеркаль Фото Видео
21:02
Жуткое ДТП на Тернопольщине: в результате лобового столкновения погибли четверо энергетиков
20:53
В АП рассказали, что Зеленский поговорит с Путиным по телефону
20:36
Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию
20:25
Новый погодный сюрприз: синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине
20:07
Роспуск Рады: Конституционный суд определился с датой рассмотрения судьбы парламента
19:58
Новая атака Филарета: Епифания обвинили в нарушении православной традиции
19:54
5 метров снега: в Румынии замело самую красивую дорогу в мире Видео
19:33
В Украине пополнили "черный список" запрещенных книг из России
19:28
Бунт в Одесской колонии: в Минюсте высмеяли жалобы осужденных и назвали их вымышленными
19:05
"У любого политика есть попка": Полякова объяснила, почему ударилась в политику
18:44
"Будто Зеленский 20 лет у власти": словесная схватка президента и журналистки попала на видео Видео
18:30
"Дурному – радость": Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
17:58
Уже официально: Миссия МВФ рассталась с Украиной
17:43
Не виделись 28 лет: Кравчук встретился с советником Рейгана
17:41
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт
17:40
В НФ назвали попытку отставки правительства Гройсмана сугубо политической
17:38
Впервые в истории женщина стала канцлером Австрии
17:37
Крушение Ми-8 под Ровно: найдены тела погибших, обнародованы их фотографии
17:14
Зеленский возложил на Зеркаль ответственную миссию
17:10
На 72-ом Каннском кинофестивале Фонд Янковского и Госкино провели бизнес-ланч новости компании
17:05
Дело о хищениях в Нацгвардии: суд арестовал имущество Аллерова
16:59
В Париже полуголые активистки Femen устроили новую акцию протеста Видео
16:44
Доллар резко подорожал: почему и что будет дальше
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять