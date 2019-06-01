Самодеятельность в сельском клубе, или Почему Зеленский должен отказаться от перевыборов

У Зеленского нет сил, чтобы провести выборы досрочно, 21 июля. А если он перенесет их на август, это будет еще хуже / president.gov.ua

Парламентские выборы объективно не должны состояться 21 июля. На мой взгляд, новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому следовало бы отозвать свой указ о роспуске Верховной Рады и дождаться 31 октября.

В любом случае, вначале должно появиться решение Конституционного суда. Поскольку проводить выборы до вынесения решения КС – просто непродуктивно. Ведь в таком случае возникнет коллизия, которая, по большому счету, никому не нужна. В этом случае новой властью сразу будет заложено очень жесткое противоречие.

Второй момент. Не стоит забывать и об исках, поданных в Верховный суд. До того момента, пока эти иски не будут удовлетворены или не удовлетворены судом, по идее, избирательный процесс должен быть приостановлен указом президента. Иначе снова возникнет правовая коллизия.

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Третий момент. ЦИК не готова к выборам 21 июля. Денег в бюджете нет: ни на то, чтобы напечатать бюллетени, ни на комиссии, ни на наблюдателей – ни на что. Как тогда проводить выборы? Речь же идет не о вечере самодеятельности в сельском клубе, когда должны собраться пионеры-октябрята и разыграть какой-то спектакль об избрании председателя колхоза, а о выборах! Да и раз сохранил за собой пост премьер-министра Владимир Гройсман, совершенно очевидно, что Кабмин не выделит деньги на выборы и будет всячески саботировать это решение.

Четвертый момент. Основные политические силы не готовы к досрочным парламентским выборам: ни политическая сила Порошенко, ни Гройсмана, ни Яценюка, ни Тимошенко. Да и партия "Слуга народа" пока что остается виртуальной.

Так что вся эта история с досрочными выборами лишь в теории выглядела хорошо – "гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить".

Потому президенту Зеленскому лучше потратить силы на более конструктивные задачи, выполнение которых зависит только от него, и готовиться к выборам в октябре.

В августе также выборы проводить нельзя, это очень плохая идея. Потому что будет крайне низкая явка. К тому же, в это время идет сбор урожая, плюс Успенский пост. Август всегда очень тяжелый месяц, время трагических событий и переворотов.

Сентябрь тоже трогать нельзя.

Октябрь – это оптимальный вариант. Это будет продуктивно. Результаты таких выборов никто не сможет оспорить. Они будут полностью законны.

Зеленскому лучше подумать о министре обороны, министре иностранных дел, главе СБУ и т.д., о квотах в разных структурах, обл- и райадминистрациях. У Зеленского целый воз конкретных задач, которые нужно решить!

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Так что я считаю, что с бо́льшей вероятностью выборы состоятся в срок – 31 октября. На примере недавнего заседания Кабмина мы увидели, что Зеленский не обладает потенциалом властных полномочий и административным ресурсом, достаточным для того, чтобы проводить свои решения. Поэтому объективно лучший вариант для Зеленского – отступить в вопросе выборов. Это можно сделать путем отзыва указа.

Считаю, что у Зеленского нет сил, чтобы провести выборы досрочно, 21 июля. А если он перенесет их на август, это будет еще хуже. Тогда Порошенко и его команда подложат Зеленскому такие "бомбы", что окажется, что выборы в августе ни при каких условиях невозможны. Окажется, что нужно проводить в октябре. А тогда логично встанет вопрос – зачем же тогда было "городить огород", если в итоге, проводим выборы в октябре, как и планировалось? Если так получится, то это будет дискредитацией Зеленского, его подрывом и потерей им влияния.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда