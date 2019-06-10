Почему в новом парламенте должны быть киборги

Раде нужны львы, чтобы гонять шакалов / Zib.com.ua

Смотрю на списки проукраинских партий и понимаю, что те, кто их составляют, готовятся к выборам в парламент Словении. Не понимают, куда идут.

А идут они в скопище реваншистов, в Раду рыгов и популистов, которые кинутся возвращать страну в домайдан и шаг за шагом сдавать России. Там нужно будет не на кнопки давить, а стоять "ни шагу назад" и даже драться, у трибуны и в зале. Я не шучу.

Там за Украину нужны не доценты — киборги. В прямом и в переносном. Те, кто или смотрел в глаза смерти за Украину, или кто не кабинетный боец, готовый за неё морально и физически биться.

Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам. Что вы им противопоставите? Голос с места? Им наплевать. Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ.

Читайте такжеПарламент реформ: чего ждать от новой Верховной Рады"Господа, вы звери!" — там не сработает, самим нужно быть львами и рвать шакалов, которые набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим.

Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: сука, стоять, не заступать за флажки! Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу.

Это должна быть непробиваемая стена, "список киборгов", ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе, я этой стены не вижу. Да они ещё сожрут рейтинги друг у друга и не пройдут. В отличие от сплочённых, управляемых Кремлём януковощей.