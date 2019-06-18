В чем причина феномена партии Слуга народа

ЗЖеленский, слуга народа, фильм / Скриншот

Ситуация, действительно, уникальная и беспрецедентная. Партии нет в природе, она фантом, есть только учредительные документы, зарегистрированные в минюсте. Список на выборы лихорадочно формируют из разного рода молодых номенклатурщиков и актеров Вечернего квартала, а рейтинг партии уже зашкаливает за 50%. И никакой рекламы, никаких затрат!

В чем же причина такого, казалось бы, иррационального феномена? Представить подобную ситуации где-нибудь в Германии, Швейцарии или Норвегии, совершенно невозможно. Но в том то и дело, что мы не немцы, не швейцарцы и не норвежцы.

Мы - украинцы и феномен Слуги народа объясняется нашей специфической культурой. Суть ее заключается в том, что мы до сих пор находимся в традиционной крестьянской, авторитарно-вечевой культуре, для которой характерны желание иметь власть только одного человека.

Украинцы в массе своей не понимают, что такое парламентаризм, разделение властей, политические партии, демократические институты, разделение политики и бюрократии, частная собственность и т.д. Они понимают только власть одного и десятилетиями ищут того самого правильного, справедливого, честного, неподкупного князя, который порешает все их проблемы.

Читайте такжеКуда делись 6% Тимошенко?Сейчас общество иррационально помешалось на Зеленском. Просто так получилось, так звезды сошлись, это форма патологии, временного затмения. Поэтому общество желает отдать Зе всю власть, целиком, без остатка. Чтобы он посадил всех коррупционеров, опустил тарифы, поднял пенсии и т.д. Это соответствует традиционному примитивному представлению общества о том, кто и как должен решать проблемы в государстве. И когда общество осознало, что для того чтобы выбранный Князь (Гетман) победил всех врагов, ему нужны свои надежные условно говоря опричники, то общество немедленно согласилось отдать свои голоса за этих опричников, т.е. за партию Слуга народа. Не глядя! Просто это принцип такой - князь должен иметь всю власть в одним руках.

Многие люди даже не подозревают насколько сегодняшние проблемы Украины связаны и обусловлены далеким прошлым и вытекают еще из Киевской Руси.

Когда Вещий Олег захватывал славянские княжества, образовывая Киевскую Русь, он повсеместно встречал родоплеменную организацию жизни. Это были общности, возглавлявшиеся племенными князьями, но наиболее важные вопросы решались ими не единолично, а совместно с народными вечевыми собраниями. При определенных обстоятельствах, например, при неумелом военном руководстве, вече могло сместить князя. Племенные князья и вечевые институты были двумя взаимодополняющими и взаимоотрицающими полюсами архаичной сакральной власти.

Такая организация жизни была присуща всем народам на так называемой "догосударственной" стадии их развития. Но трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как на Украине.

Те же варяги не сумели сломать примитивный княжеско-вечевой характер власти и были вынуждены воспроизводить его по всей Киевской Руси, что и предопределило в конце концов ее крах.

Читайте такжеКто кого: чего ждать от выборов в РадуПосле распада Киевской Руси авторитарно-вечевой уклад был на много веков унаследован казачеством с их гетманами и казачьим кругом. В деревнях функции управления также распределялись между помещиком и крестьянским сходом. Казацкий вечевой уклад жизни на фоне высокоразвитой парламентской Польши смотрелся архаично. Конфликт между ними и уход казаков в России был практически неизбежным.

Успех большевиков на Украине был обусловлен в первую очередь тем, что они предложили украинцам с одной стороны бесплатную раздачу земли, а с другой - понятную и привычную для крестьян вечевую форму управления в виде советов. Украинская социал -демократическая и либеральная интеллигенция, а также Петлюра с его заточенностью на один только национализм, с треском проиграли большевикам именно потому что не понимали украинского архетипа. А большевики понимали, поэтому никто и не смог, кроме несчастных студентов под Крутами, воспрепятствовать продвижению Муравьева.

Все наши майданы -это в сущности также рудименты вечевого догосудаственного примитивного устройства жизни. Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки. Отсюда и потешные отчеты министров о проделанной работе на самом Майдане - Вече и принятие самых разных резолюций прямого действия на майдане, как будто в стране нет Конституции, и постоянные клятвы депутатов что они " верны заветам майдана" и призывы всем собираться на майдане, когда обществу что-то не нравится и т.д.

Когда Саакашвили вел людей на Киев и заявлял, что он готов сразу же возглавить правительство без всяких там выборов и он уже набрал "хороших людей по Украине", которые тоже готовы занять кресла министров, он тем самым обращается к глубинным архаическим традициям украинцев и у многих это находило понимание и одобрение. "Хватит нам этих партийных выборов! Наелись! Мы на Майдане-Вече сами выберем себе Гетмана! Он нашенский будет. Михо за нас будет!"

Это все архаика, которая корнями своими уходит еще в докиевскую Русь и поразительно долго присутствует в сознании и жизненном укладе украинцев. На периферии, в глубинке, повсеместно можно встретить примитивную вечевую форму организации жизни, в какие бы современные формы она не куталась Майдан — это просто перенесение на национальный уровень архаичных племенных форм власти из глубинки. Все майданы начинались именно как крестьянские набеги преимущественно из западных областей, которые приносили с собой свои архаичные догосударственные представления о жизни.

Но догосудаственность означает раздробленность, фрагментарность, - то есть отсутствие современного государства. И телевизор, и принуждение сейчас пока еще лучше объединяет украинцев в единое целое, чем единые современные государственные институты. Вечевая форма правления может охватывать только малые общности, где все друг друга знают в лицо. А государственная форма организации людей подразумевает охват огромных обществ, где никто друг друга не знает.

Читайте такжеИзбиратель украинских партий – кто он?Включенность людей в большое многомиллионное общество предполагает их способность оперировать абстракциями, безличными функциями. Например, для современного западного общества такими абстракциями являются: разделение властей, частная собственность, субсидиарность, представительская демократия, права человека, верховенство права, равенство всех перед законом, независимая работа государственных органов власти друг от друга, парламент, коалиция, оппозиция, премьер -министр, ограничение власти президента, конституционный суд, импичмент, и многое, многое другое. Если эти абстракции не понимать, то современное государство и современную экономику не построить. Даже само понятие "государство" является достаточно сложной абстракцией, которое людям с архаичными представлениями просто не дается для понимания.

Казацко-крестьянская вечевая культура очень консервативна и блокирует развитие способности к абстрактному мышлению. Будучи по своей природе синкретичной, внутренне нерасчлененной, она исключает дифференциацию социальных, профессиональных и других ролей и функций, что не позволяет создать современное государство западного типа. Именно по этой причине, кстати, автор постоянно пишет, что Запад потерпит поражение в Украине в борьбе с Россией.

Выставить палатки на майдане и сместить президента украинцам понятно. Но потребовать от депутатов принять закон об импичменте, который бы позволял легко отстранять президента и предавать его суду в случае его злоупотреблений, - непонятно. Это слишком абстрактно. Для этого надо сначала создавать политические партии, ответить себе на вопросы:

А к какому общественному классу Я сам принадлежу?

Кто Я в социальном плане?

Каковы мои конкретные классовые интересы?

Для чего мне нужно государство?

Какие законы я хочу чтобы моя партия приняла придя к власти?

Майдан как-то привычнее! А государство нужно чтобы все было поровну, и чтобы всего было больше бесплатного.

Отсталость Украины от западного мира объясняется именно тем, что переход от догосудартсвенных укладов жизни к государственным формам в Украине еще далеко не завершен. В Европе он закончился где- то 500-600 лет назад. Отсюда столь огромное внимание украинцев к тому, КТО будет следующим президентом. Их не интересуют партии, они не понимают, ЧТО это такое и ЗАЧЕМ. И поэтому готовы проголосовать за Слугу народа не глядя просто потому что так сказал Князь, которому они поверили. Поверили сейчас, но которому быстро откажут в доверии, как только выясниться, что он "такой же как все". Но как только это произойдет, украинцы немедленно приступят к поиску нового Князя, более честного и справедливого, потому что "этот нас обманул"

Сколько не делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к Вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать. Они сами, своими руками отберут у любого непонятного им парламента власть и сами своими руками передадут ее назад президенту, которого ОНИ выбрали. Как это они сделали с Порошенко. А если он им не понравится, украинцы знают, что всегда можно выйти на майдан-Вече, особенно если Запад еще подсобит. На кой ляд нам той импичмент?!