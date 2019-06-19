Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 июня 2019, 08:52

Запад готов мириться с Кремлем даже при сохранении украинского кризиса.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / официальный сайт президента Украины

Первый визит в Париж, который Владимир Зеленский совершал в качестве нового главы государства, должен был, по сути, оказаться ритуальным мероприятием. Стороны должны были подчеркнуть приверженность помощи Украине в проведении реформ, установлению мира на Донбассе, реанимации "нормандского формата" и содействии в освобождении украинских заложников, которые находятся в российских тюрьмах.

Разумеется, все это могло ограничиться исключительно словами.

Но произошло иначе.

Мы могли убедиться в изменении стиля западной политики по отношению к Украине и России. И в этом смысле слова французского президента о его заинтересованности в возвращении России в ПАСЕ очень показательны. До вчерашнего дня можно было думать, что Франция или Германия будут стесняться, стараться переложить ответственность на депутатский корпус, но нет! Макрон объясняет необходимость возвращения России в ПАСЕ в тех самых выражениях, в которых это делают депутаты-сторонники отмены санкций против Кремля: мы хотим помочь не Путину, а россиянам, которые иначе лишаться возможности жаловаться в ЕСПЧ. И становится ясно, что это осмысленная стратегия, а не какая-то там ошибка. Стратегия примирения с Кремлем при сохранении украинского кризиса в неизменном виде.

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И в этом смысле, конечно, хорошо, что Зеленский смог дать отпор Макрону. После всего того, что он наговорил во время своей предвыборной кампании, после того, как западные медиа изобразили его представителем "партии мира", для которого главное – "просто перестать стрелять", а остальное приложится, голос этого украинского президента звучит не очень убедительно. Но, по крайней мере, звучит. По крайней мере, на Западе убедились, что позиция Владимира Зеленского по основным вопросам достижения мира на Донбассе и отношения к санкционной политике не отличается от политики его предшественника, что Зеленский - это естественное продолжение Порошенко не из любви к самому Порошенко, а просто потому, что никакой другой эта политика быть не может.

Но видно, что Макрон просто не хотел этого знать. И тут Зеленскому нужно делать свои выводы. Он должен понять, что все эти многоопытные и циничные люди, прошедшие через горнило настоящих политических баталий, а не через сериалы и дебаты на стадионе, могут его, выражаясь языком самого бывшего шоумена, "сделать", даже и глазом не моргнув. И это уже началось. На той же пресс-конференции Макрон приветствовал "решительность в желании прекратить кровопролитие и протянуть руку людям, оказавшимся на сепаратистских территориях, в желании реализовать Минские соглашения, чтобы объединить снова страну". Да, в переводе это вообще прозвучало как "переговоры с сепаратистами" и Зеленскому – опять таки скорее из внутриполитических соображений – пришлось напоминать, что к таким прямым переговорам он не готов. Но даже и без всяких трудностей перевода мы видим, что Макрон с радостью воспринимает версию самого Зеленского о том, что конфликт на Донбассе не завершился вовсе не потому, что там российские войска, а потому что Киев никак не мог руки людям на оккупированных территориях протянуть. А протянул бы – так сразу же все бы и разрешилось, как любят говорить наши местные "городские сумасшедшие" – построим успешную страну, победим коррупцию и Донбасс с Крымом сами вернутся. Конечно, сразу же, не обращая внимания на людей с автоматами на кордонах – взяли и пришли потому что у вас тут колбасу дают лучшего качества.

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Но на Западе, как видим, готовы согласиться с такой версией решения проблемы. Просто потому, что чем больше ответственности на Украине – тем меньше ответственности на России и тем легче будет восстановить тот уровень контактов, от которого пришлось отойти после 2014 года. И в этом смысле откровенные слова Макрона и само его публичное поведение во время визита нового украинского президента в Париж – это тоже сигнал. Сигнал того, какого понимания дальнейшей стратегии действий достигли наши западные союзники, как они собираются использовать победу Зеленского и самого Зеленского.

Виталий Портников, журналист, для ЛБ

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Россия Франция Виталий Портников Владимир Зеленский ПАСЕ Минские соглашения Эммануэль Макрон Украина новости Украины
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