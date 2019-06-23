Ведет себя как первоклассник: почему Порошенко может снова проиграть

Порошенко / УНИАН

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность преодолевает проходной барьер на предстоящих парламентских выборах. За нее готовы проголосовать 8,8% украинцев. Об этом говорят результаты опроса, который опубликовал Центр социальных и маркетинговых исследований Социс.

По данным Социологической группы Рейтинг, Европейская солидарность наберет всего 5 процентов голосов. Наверное, специально поставили рядом с другими социологическую службу, связанную с Порошенко, которая дает ему 8 процентов. Но так делать нельзя. Вы же понимаете, если он - хозяин социологической службы, то и пишет себе любую цифру.

У него действительно небольшой рейтинг, но это легко объяснимо. Петр Алексеевич не подтвердил своим избирателям преемственности старых тезисов, которые дали ему эти 23 процента. Если бы он продолжал говорить про "армию-мову-віру", то спокойно набирал бы 7-8 процентов. Но он срочно заговорил о НАТО.

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольЕсли сравнивать Запорожец и Мерседес, то конечно лучше Мерседес. Но мы то его купить не можем. И это говорит о слабости политтехнологического штаба бывшего президента. Конечно нам нужно в НАТО, но нас туда никто не приглашает. И я не понимаю - почему политтехнологи не подсказывают Порошенко примитивность этих ходов.

В этой ситуации он попал в ловушку, как и Оппоблок, который говорит о мире. Ведь все знают, что мира не будет. Да, он нужен, но на условиях России невозможен. Порошенко нужно было держаться своей линии, национал-консервативного электората. Но он решил осовременить свою избирательную кампанию, и тем самым банализировал ее.

Нельзя после того, как будучи пять лет президентом страны, начинать себя вести как первоклассник. И решение назвать партию Европейская солидарность - выглядит унизительным. Именно сейчас Европа показывает отказ солидарности с Украиной. Нужно было выбрать что-нибудь домашнее.

Сложно сказать, что будет с рейтингом на протяжении предстоящего месяца. И вся проблема в том, будет ли Порошенко искать новые темы, а за месяц до выборов это является большой ошибкой. Или он попытается все-таки поднять рейтинг за счет традиционного электората. Ему нужно набрать хотя-бы на полтора процента больше – до 6,5%, чтобы пройти уверенно в парламент.

Читайте такжеКуда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в РадуЕсли бывший президент не будет работать над традиционным националистическим электоратом в Украине, тогда голоса перейдут к партии Голос. И Святославу Вакарчуку ничего не надо делать, потому что электорат уже подготовлен и обработан Порошенко.

В избирательной кампании Петра Алексеевича ситуация сложная, ведь Андрей Парубий - яркий представитель украинского регионального национализма. И вдруг он оказался в партии Порошенко, а не вместе с Олегом Тягнибоком, Андреем Билецким и так далее.

Могут ли другие политические силы объединится с Европейской солидарностью – сказать сложно. Давайте посмотрим, что будет с правым блоком националистов. Они тоже друг друга не любят, и скорей всего после того, как потерпят поражение в Раде, часть сторонников будет все-таки с Порошенко. Ведь, если маятник качнулся в сторону центра и востока Украины, то неизбежно есть запрос на формирование сильной правоукраинской политической силы. А такие политики есть практически везде – и у Зеленского, и у Вакарчука, и в Свободе, и в Батькивщине и конечно же у самого Порошенко. И после выборов все будет переформатироваться, и у партий тоже.

Если же партия Порошенко не проходит в парламент, то, конечно, будут открыты уголовные дела. Я думаю, что Петр Алексеевич уже подготовился к этому. И ничего тут страшного нет, будет ходить на допросы. Он - боец, может отправит семью в Лондон, а сам будет сражаться здесь. В конце концов у него большая армия так называемых порохоботов, которые здесь остались и будут с ним работать. Как политическая сила он будет продолжать работать в Украине. Но теперь каждые пять лет прошлая команда будет ходить на допросы следующей команды. Появится новая украинская традиция.