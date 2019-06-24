Четыре утопии России

Россия живет от утопии до утопии. Утопия коммунистического рая на земле умерла в массах еще в 70-е.

Вслед за ней возникла и утвердилась новая утопия: "жить как на Западе". Расшифровывалась она так: "если бы не коммунистический режим, мы жили бы также богато, как США и Германия". Особенно популярна эта утопия стала во времена Перестройки. Но коммунизм рухнул, а счастье не пришло. Россияне решили, что их надули. Они отказались от имперского статуса, а жизни, как в мифическом "западном раю", взамен не получили.

Тогда возникала новая утопия. Можно назвать ее "утопией реванша": "будем вновь сверхдержавой, и опять всех нагнем".

Читайте такжеДо каких пор Россия будет оставаться СССР?Эта агрессивная и очень опасная утопия рулит внешней политикой России. Однако популярность ее начинает падать и одновременно формируется новая оппозиционная утопия навальнистов: "прекрасная Россия будущего".

Эта утопия зеркальна той, что была во время перестройки, только вместо коммунистического строя в качестве препятствия для счастливой жизни, "как на западе", рассматривается "режим жуликов и воров".

Я думаю, что за этой утопией будущее, она какое-то время будет формировать общественные ожидания. И очень хорошо, что она направлена на внутренние, а не внешние цели. Если ее сторонники придут к власти, Россия, по всей видимости, откажется от путинского безумного курса на войну.