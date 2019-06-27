Почему Франция и Германия слили Украину

Встреча Зеленского и Меркель / Reuters

Тот факт, что РФ вернули в ПАСЕ - это, безусловно, огромная стратегическая победа Владимира Путина и огромное стратегическое поражение Украины. Если отбросить частности и глупые объяснения нашей делегации, что Россия "купила всех евро депутатов", то возвращение России в ПАСЕ означает, что Германия и Франция пришли к следующим выводам:

1. Украина не в состоянии проводить разумную и взвешенную политику, как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Украинский правящий класс эгоистичный и преступно безответственный.

2. Украина стала скатываться на опасную дорожку построения этноцентрического государства.

Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать Украине3. В Украине тотально нарушаются права людей, а власть использует неформальные радикальные образования для целей борьбы с оппозицией

4. Украинские власти не готовы взять ответственность за судьбу страны и полностью переложили решение всех своих проблем на Запад

5. Украина неуклонно движется к состоянию failed state, а избрание президентом Зеленского может ускорить этот процесс и, возможно, сделает его уже необратимым.

6. Евроинтеграция Украины полностью провалена и практически нет шансов, что Украина способна продемонстрировать хоть какой-то прогресс на пути внедрения западных стандартов.

7. Украина никогда не сможет выплатить свои долги. Напротив, долговая нагрузка с годами будет увеличиваться.

Как результат этих выводов Франция и Германия стали понимать, что будущее Украины будет решаться международным консенсусом, когда страна войдет в свой очередной глубокий политический кризис. Париж и Берлин отлично понимают, что никакое международное решение по Украине без России уже невозможно.

Вот, собственно, самое простое объяснение почему Германия и Франция приняли решение восстанавливать статус России в ПАСЕ. Права человека, конечно, важны, но real politic всегда был важнее.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут ЗеленскийЕвропа не предала Украину, как заявляют наши "патриоты". Европа просто осознала пределы своих нынешних возможностей и пределы возможностей украинского общества в его нынешнем состоянии. Это real politic!

Общий вывод: Отчаянная кавалерийская попытка Запада после евромайдана быстро, одним махом вырвать Украину из под геополитического влияния России и интегрировать ее в западные структуры, не удалась. Точнее, вырвать удалось, интегрировать - нет. Как результат Украина, что называется "зависла", приближаясь к состоянию failed state.