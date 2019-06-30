Наемники, или Горькая правда об украинской журналистике

Павел Казарин

крымский журналист

30 июня 2019, 11:38

Независимая редакция может существовать лишь на гранты – которых никогда не хватит на всех. Все пространство выбора журналиста – это выбор флага, под которым ты будешь сражаться.

Пресса
Журналисты обречены быть наемниками / фото: zn.ua

Мне приходилось увольняться с работы. Отлично понимаю тех, кто ушел с телеканала ZIK, после того, как его выкупил Медведчук.

В нашей профессии правила игры определяют не журналисты, их задает собственник. И все, что ты можешь сделать – это не участвовать в той войне, в которой не хочешь выигрывать.

Годовой бюджет среднего телеканала меньше стоимости танкового батальона. А эффективность вложений – бесконечно выше. В наше время сражения идут не столько за реальность, сколько за ее описание. Какой смысл утюжить ландшафт гусеницами, если можно перепахать его мыслевирусами?

Между реальностью и тем, как люди ее представляют, всегда есть зазор. Достаточно вбивать туда клинышки, чтобы в результате получить нужный эффект. Какой смысл ломать людей, если можно их переубедить? Украина достанется тому, кто навяжет ей свою повестку.

Читайте такжеОпции "станет лучше" для Украины вообще не просматриваетсяМы выбираем себе редакции, ориентируясь на степень токсичности работодателя. Наши записи в трудовой определяются уровнем брезгливости. Количество нулей в ведомости – это доплата за совесть. Чем их больше – тем выше анестезия.

Редакционная политика никогда не во власти редакции. Единственное, что имеет значение при трудоустройстве – это картинка желаемого будущего. Твоя и твоего нанимателя. Если они совпадают – тебе повезло. Если нет – готовься рассылать резюме. Или убеждать себя и окружающих в том, что "все одинаковые".

Многие выбирают второй вариант. Это самый простой способ примирить себя со своей новой ролью. Самый простой способ, чтобы засыпать быстро и не опустошать перед сном бар. Вдобавок, всегда можно утешать себя тем, что института репутации в стране не существует. Всё забудут и всё простят. А банковский счет останется.

А еще можно выторговать себе у нового владельца право на "особое мнение". И кичиться собственным гигиенизмом в чужом борделе. Старательно не замечая того, что твой медиабуксир тянет страну на скалы. Старательно отмахиваясь от мысли, что твоя личная свобода слова всего лишь выполняет роль сыра в мышеловке для доверчивой аудитории. В конце концов, неважно кто стоит у штурвала – сознательный подлец или полезный дурак. Результат от этого не изменится.

Мы наемники. Нам не под силу создать свою собственную армию. У нас никогда не появится для этого вдоволь ресурсов. Независимая редакция может существовать лишь на гранты – которых никогда не хватит на всех. Все наше пространство выбора – это выбор флага, под которым ты будешь сражаться.

Читайте такжеМир сошел с ума: почему так страшно за Зеленского и УкраинуВ нашей профессии есть много самозванцев. Мародеры любят рассказывать, что между флагами нет разницы. Каждый раз, когда приходит время уходить – они остаются. Каждый раз, когда нужно говорить – они молчат. А еще они пытаются вербовать нас в свои ряды. Иногда успешно.

Потому что всегда есть риск устать. От этических дилемм. От коротких горизонтов планирования. От вечного сопоставления целей – своих и нанимателя. Внутренний голос напомнит о возрасте, стабильности, ответственности перед семьей. Ты станешь оправдывать свои компромиссы детьми. И начнешь инвестировать в персональное будущее ценой общего.

Это та самая развилка, которой я боюсь больше всего. Потому что рано или поздно она появится и в моей жизни. Я боюсь ее не разглядеть. Боюсь принять неправильное решение. Тем более, что аргументов в пользу правильного будет исчезающе мало.

Например, будущее страны.

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журналист профессия Павел Казарин
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