Главные итоги саммита G20 в Японии: что решили по Украине

Путин и Трамп, возможно, договорились по Украине / Reuters

Основные итоги саммита G20 в Японии:

1. Президент Турции Реджеп Эрдоган заручился поддержкой Дональда Трампа в вопросе закупок российских ЗРК С-400. После саммита Трамп дал понять, что не поддержит Конгресс США в его попытках ввести санкции против Анкары за покупку российских ЗРК.

2. Китай и США возобновят торговые переговоры. Мировые рынки выдохнули с облегчением. Американцы разрешили своим компаниями снова продавать оборудование китайскому гиганту "Huawei".

3. Трамп в третий раз встретится с Ким Чен Ыном. В этом ему помогут китайские друзья. Президент США намерен встретиться с лидером КНДР либо в "демилитаризованной зоне", либо вообще поехать в Пхеньян, впервые в истории. Видимо, помощь КНР была частью договорённостей с Си Цзиньпином, который поможет организовать встречу.

Читайте также"Необычайный человек": Путин пленил Трампа в Японии4. Трамп и Путин достигли каких-то договорённостей, но пока ничего не ясно. Гипер-позитив Трампа и его готовность ехать в Москву на 75-летие дня победы в 2020 году говорит о том, что разговор у них был приятным и, возможно, плодотворным. Тут на повестке дня стояли основные вопросы "глобального договорняка": Украина, Сирия, Венесуэла, Иран.

5. Встреча Терезы Мэй и Путина прошла плохо. Британская премьер-министр жёстко отозвалась о России и её внешней политике. Зато Путин впервые за долгое время дал интервью "Financial Times".

6. Вопрос убийства Джамаля Хашкаджи окончательно канул в лету. Трамп полностью встал на сторону наследного принца Мухаммеда, и вопрос быстро снялся с повестки дня саммита.

7. Штаты не будут пересматривать оборонный договор с Японией. Трамп переговорил с Синдзо Абэ, и уже утверждает, что ничего менять не будет.

8. Венесуэлу, судя по всему, слили Штатам. Русские вывели своих спецов, и теперь дело за Трампом. Всё завершится либо договорняком и разделом власти, либо силовым сценарием, либо "мягким переворотом" изнутри. РФ Будет держать нейтралитет.

Читайте такжеСтали известны подробности встречи Трампа и Путина в Японии9. Вероятность военного удара по Ирану стала выше. Риторика сторон не поменялась, европейцы отказались поддержать США. А Иран приближается к минимальным объёмам обогащённого урана, который они могут у себя хранить согласно "ядерному договору". Если перешагнут этот порог, Штаты получат формальный повод ударить по их инфраструктуре. Я думаю, удара не избежать, особенно после санкций против верховного аятоллы.

10. Сирию отдали России и Турции. Эрдогана не поддержали в его стремлениях остановить Асада в провинции Идлиб. Он остался одинок в этом регионе. Россия получила де-факто карт-бланш, как и в прошлом году, и теперь будет договариваться с турками. Позиция США будет нейтральной, по крайней мере со стороны самого Трампа.

11. По "Северному потоку-2" подвижек нет. Меркель и Трамп поднимали вопрос, но ни о чём не договорились, по крайней мере пока что. Труба строится и дальше, Штаты готовят санкции, а их реальное воздействие под вопросом.

12. По Украине наметились дополнительные вводные контуров возможного договорняка.

Читайте такжеТрамп на встрече с Путиным проигнорировал тему захвата украинских кораблей – СМИПутин отдаёт пленных моряков, смягчает позицию по транзиту товаров и демонстрирует какой-то формальный "прогресс" по Минску (реальное отведение сторон). В ответ, Штаты и ЕС давят на Украину, вынуждая идти на компромиссы с прицелом на постепенную отмену санкций, а затем урегулирование ситуации по недавнему "молдавскому сценарию", особенно если он окажется успешным.

Европейцы - и особенно Эммануэль Макрон - ликуют и получают возможность снова вести бизнес с РФ, а Трамп хвалится тем, какой он "не Обама", что решил сложный конфликт (даже если реальной реализации решения не будет). В основе всего - интересы бизнеса, торговли, управляемого хаоса, выборов и установления сносной стабильности с точки зрения западных элит.