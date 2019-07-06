Почему маты нельзя считать "фишкой" только русского языка

Сергей Лунин

историк-переводчик

6 июля 2019, 08:27

Исключительно российское происхождение матов – это миф.

мова, язык, учебник
Историк объяснил, в чем лукавят авторы законопроекта о дематюкации

В Верховну Раду нардепом Ольгой Богомолец внесен законопроект, который направлен на очищение украинского языка от ненормативной лексики – "О противодействии сквернословию" (или "О дематюкации языка"). В пояснительной записке к проекту закона приводится в качестве аргумента такая фраза: "Украинцам исторически была чужда примитивная грязная брань. Она пришла в наш язык как заимствование из российской культуры".

Однако, на самом деле, исключительно российское происхождение матов – это миф. Потому этот "довод" законотворцев совершенно не имеет отношения к действительности.

Читайте такжеВозврат к тоталитаризму: чем опасен закон о матюкахПрактически все матерные слова, известные в украинском языке, имеют праславянское происхождение, потому и встретить их можно во многих современных славянских языках: и в украинском, и в русском, и в белорусском, и в болгарском и т.д.

Все эти слова или, по крайней мере, бо́льшую их часть можно найти в главных этимологических словарях. Например, существует Этимологический словарь славянских языков – это большой еще не завершенный проект, в котором содержатся в том числе и примеры обсценной лексики. Существует также и Словарь Фасмера, который в оригинальном немецком издании содержит такие слова – просто в советском издании их цензурировали, то есть попросту не включали в перечень слов. Да и в Этимологический словарь украинского языка также включены некоторые примеры ненормативной лексики (в частности, там вы найдете и слово "бля…ь", и слово "х…й").

Так что ученые точно знают, что основные матерные слова имеют праславянские корни, присущие всем славянским языкам. Потому совершенно неправильно и некорректно говорить, что украинцы заимствовали маты из русского языка тут. Это – попросту неправда.

Заимствована разве что небольшая часть относительно новых слов, например, древнегреческое слово "пид…рас". Это – медицинский термин, который вошел в разговорную речь.

А так, все основные слова, их корни – праславянские, очень древние. Так что авторы законопроекта пытаются навязать нам миф. Это такой же глупый и безосновательный миф, как и тот, что распространен в России: там некоторые ученые утверждают, что матерные слова – это результат татарского влияния, мол, именно татары "загрязнили" русский язык. Но разница невелика, что россияне пеняют на татар, что некоторые украинские депутаты стали сетовать, что это русские нам засоряют речь. Все эти суждения не имеют никакого отношения к науке.

Вот посмотрите на происхождение наиболее широко употребляемых бранных слов в украинском языке.

Читайте такжеМоральний фіговий листочок, або Про що мовчить автор закону про матюкиПервое из таких содержится в известной цитате Юрка Покальчука: "Вчіть, бля…ь, нашу мову". Это – пример праславянского слова, которое имеет один корень со словами "блукати", "блуд", то есть "потерять собственный путь". Причем это слово достаточно долго было литературным. Еще в период Петра I слово "бля…ь" было абсолютно литературным обозначением проститутки. А "глубоко нецензурным" оно стало весьма поздно.

Второе – широко известное слово из трех букв – "х…й". Поговаривают, что оно употреблялось уже в письме запорожских казаков турецкому султану. Мы, действительно, можем утверждать, что это – очень старое слово праславянского происхождения.

Хотя, нужно признать, сама история написания письма турецкому султану – проблемная. В какой-то степени, это легенда, и мы не можем быть уверены в том, что это письмо существовало на самом деле.

Эта легенда связана с Чигиринскими походами 1677-1678 годов, которые сегодня практически забыты. Но в свое время это была очень громкая история в Европе. Чигирин охраняли украинские и российские войска под командованием Самойловича. И взятие Чигирина турками в те времена воспринималось, как сейчас, например, Афганская война. Это было большое событие.

И вот уже в те в времена существовала и пропагандистская война. И история с письмом – один из приемов, призванный показать, что, несмотря на могущество турецкого султана, запорожские казаки бросили ему вызов. Потому, даже если такое письмо существовало в действительности, то мы не знаем, как оно звучало в оригинале, ведь известны несколько версий.

Читайте такжеЗакон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексикуНо, тем не менее, во времена Чигиринских походов уже были примеры применения ненормативной лексики именно в украинских текстах. Так что, если не в XVII веке, то в XVIII точно слово "х…й" употреблялось. Потому для украинцев совершенно естественным было использование бранных слов в своей речи.

Третье слово – то, что рифмуется к российскому слову "звезда". Корень этого слова – это как раз один из тех праславянских корней, о которых я говорил выше. "Пи…да" – это совершенно естественное славянское слово.

Четвертое – слово, которым в народе часто "величают" политиков, обидное для гомосексуалистов. Это, как мы уже говорили, заимствованное из древнегреческого слово.

Кстати, в современном языке еще употребляется слово "сагайдак" в значении "пассивный гомосексуалист". Но далеко не все знают и понимают, что прямой смысл этого слова – это чехол или колчан для лука и стрел.

Вообще, считаю, что законопроект о дематюкации – это циничная предвыборная спекуляция. Среди тех, кто его инициировал, заметил фамилию Княжицкого. Хотя этот человек, уверен, и сам не гнушается ежедневно использовать в своей речи обсценную лексику. Он и его коллеги, подавшие законопроект, пытаются стать в красивую позу, чтобы произвести впечатление борца не только за украинский язык, но и за мораль, на электорат западной Украины. Такую циничную предвыборную спекуляцию нельзя воспринимать серьезно.

Сергей Лунин, историк-переводчик, специально для Главреда

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