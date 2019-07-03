Закон про мат: что нужно знать и как будут штрафовать за нецензурную лексику

3 июля 2019, 12:33

Ольга Богомолец предлагает штрафовать за использование обсценной лексики в публичном пространстве - телевидении, интернет-сайтах, печатных СМИ и пр. "Запиканные" звездочками и отточиями слова также учитываются.

Ольга Богомолец предложила очистить мову от нецензурных слов
Ольга Богомолец предложила очистить мову от нецензурных слов

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона с названием "Про противодействие сквернословию (про дематюкацию мовы)".

Инициатором законопроекта стала депутат Ольга Богомолец. В настоящий момент проект закона вместе с пояснительной запиской и сравнительной таблицей направлены на рассмотрение Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

В пояснительной записке Богомолец указывает, что нецензурная лексика все быстрее входит в нашу повседневную жизнь, и по этой причине необходимо начать бороться за дематюкацию языка.

Нардеп предупреждает, что слово - это психоэмоциональное понятие, за которым стоят эмоции, а не только смыслы.

"И когда мы проявляем себя при помощи того, что принадлежит бессознательному, тогда теряем наше сознание, наше "Я", нашу готовность быть сознательными субъектами времени и реальности. Что такое ругательство и матерщина? - это проявление слабости, психоэмоционального раздражения и одновременно усталости, проявление агрессии и слабости одновременно. Брань не содержит смыслов, это продукт нашего бессознательного", - говорится в документе.

Согласно Богомолец, украинцам исторически была чужда нецензурная лексика. Она убеждена, что брань в Украине насаждали российские колонизаторы.

Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня "насаждают" в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас.

Богомолец отмечает, что замена одной буквы в печатных средствах массовой информации и Интернет-изданиях не меняет смысла и значения бранного слова и объясняет, что целью и задачей законопроекта является борьба с использованием нецензурной брани во время трансляции в эфире, публичных выступлений, а также во время распространения материалов, содержащих нецензурную брань средствами массовой информации и другими способами (в том числе, в сети Интернет).

Также Богомолец попыталась дать объяснение разрушительной природы нецензурной лексики:

"Брань - это проявление психической слабости. Мы используем грубости как защиту, когда не хватает профессиональной подготовки для ведения дискуссии.

Брань - это простой способ проявления агрессии, когда нет достаточного количества аргументов.

Брань - это псевдосамозащита и темная часть бессознательного, которая требует контроля, чтобы не разрушить мира", - пишет она.

Что предусматривает законопроект "о дематюкации"

  • определение термина "сквернословие (нецензурная брань)";
  • урегулирование вопроса замены любой буквы при употреблении слов и выражений, на которые распространяется термин "сквернословие (нецензурная брань)";
  • запрет для ТВ и радио трансляции аудиовизуальной информации, в которой содержится сквернословие;
  • штраф для ТВ и радио в размере 10% размера лицензионного сбора за трансляцию контента с нецензурной лексикой;
  • все штрафы за использование ненормативной лексики перечисляются на поддержку и развитие Украинского культурного фонда;
  • в сравнительной таблице закона "Про телевидение и радиовещание" отмечается, что термин "нецензурная брань (сквернословие)" распространяется на случаи замены одной любой буквы в словах и выражениях ненормативной брани. Перечень нецензурной брани будет утверждан Кабинетом Министров Украины;

Исключение сделано для фильмов - остальные аудиовизуальные произведения, в том числе информационные телепередачи, программы и видеосюжеты с бранью будут попадать под действие закона в случае его принятия.

Закон о матюках: какие будут штрафы

Законопроект предусматривает штраф 680-1275 грн за маты или "оскорбительное приставание к гражданам".

В случае, если использовать нецензурную лекскику пришлось публичному лицу (важно - термин "публичное лицо" предлагают использовать в понимании закона о противодействии легализации доходов, однако там нет определения такого термина - разве что "национальные публичные деятели" - ред.) он уже заплатит штраф 1275-1700 грн. 

Также в законопроекте предусматривается внесение изменений в статью 173 КОАП:

Так, за распространение материалов, содержащих нецензурную брань в СМИ и в сети Интернет Богомолец предлагает установить штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

За нецензурную брань в прямом эфире установить штраф от сорока до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Верховная Рада законопроект Ольга Богомолец
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