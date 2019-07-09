Коварные игры Кремля: почему Зеленскому нельзя соглашаться на условия Путина

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

9 июля 2019, 08:26

Украинскому руководству нужно быть на чеку, чтобы не попасть в ловушку России.

Зеленский и Путин
По словам Маломужа, снятие блокады ОРДЛО Украиной может оказаться очередной ловушкой России / Главред

Президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул несколько требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выполнение которых он считает необходимыми условиями для начала диалога между Москвой и Киевом. В частности, Путин потребовал снять блокаду оккупированных территорий Донбасса и начать диалог с представителями "Л/ДНР", перестав называть их "сепаратистами".

Путин пытается диктовать Зеленскому свою повестку дня, выдвинув свои условия, необходимые для начала переговорного процесса. Прежде всего, его интересует отмена блокады ОРДЛО, а также определение статуса ныне оккупированных территорий Донбасса. Однако хитрость Кремля в том, что в процессе разблокирования Донбасса, если Украина на это пойдет, он попытается склонить Украину к принятию второго решения – автономию (или другой статус, предполагающий независимость от Киева) Донбасса, чтобы законодательно (конституционно) Украина согласилась на федеральный строй государства, что, естественно, будет предполагать фактический контроль России над ОРДЛО.

Читайте такжеМедведчук – троянский конь Путина, которого нужно отправить на скотобойнюЭто – формат дипломатического оперативного наступления России.

Однако, учитывая, что в Украине сменился президент, Путин рассчитывает и на политический рычаг давления. Он думает, что все-таки сумеет додавить украинскую власть после парламентских выборов, когда в Раде появится очень мощное крыло приверженцев России (а я думаю, что пророссийские силы пройдут в парламент в немалом количестве). Вот "хозяин Кремля" и пытается положить начало этому процессу до выборов Рады. Он пытается продемонстрировать, что механизмы по осуществлению конкретных шагов по установлению мира – есть. Однако – на условиях России.

Для Украины в данной ситуации важно понимать, что получим, если начнем движение навстречу – пойдет ли Путин на последующие комплексные шаги: отведение вооруженных формирований, прекращение обстрелов, введение международных миссий, формирование переходного правительства и администрации, взятие Украиной под контроль границы.

Ведь если Украина снимет блокаду ОРДЛО и все, то это будет шагом навстречу только со стороны нашего государства. А Россия что же? Подобные шаги должны осуществляться и рассматриваться только в комплексе. Если мы начнем разговор о снятии блокады, то должны одновременно предусмотреть и механизмы, предусмотренные в рамках мирного урегулирования, в том числе взятие под контроль Украиной границы и всей ныне оккупированной территории.

Читайте такжеЗаочные переговоры начались: как Зеленскому реагировать на требования ПутинаЕсли же Украина будет действовать в одностороннем порядке, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы просто сделаем то, чего хочет Москва – снимем блокаду. При этом люди, фирмы, компании, органы управления – все это по-прежнему будет находиться под контролем боевиков и Москвы.

Но именно этого и добивается Путин, когда сейчас оказывает давление на Зеленского: он хочет, чтобы президент Украины пошел на односторонние уступки, не имея никаких гарантий и никаких перспектив, что Россия и сама начнет действовать согласно плану по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинскому руководству нужно быть на чеку, чтобы не попасть в ловушку России, как это было в ситуации с украинскими моряками, задержанными в Черном море вблизи Керченского пролива.

Путин пытается играть, якобы соглашаясь вернуть Украине моряков, но при условии, что Киев признает моряков виновным в нарушении российской границы, как постановил российский суд. Однако тут и содержится ловушка: ведь если Украина пойдет на это, то она, таким образом, признает, что моряки вторглись в территориальные воды России, то есть признает Крым российским. Фактически Москва заставляет нас юридически и на международном уровне признать это. Хотя ведь Международный суд принял решение, что моряки не виновны, и Россия обязана вернуть их в Украину, и есть соответствующее решение Совбеза ООН об аннексии Крыма.

То есть Россия попыталась загнать Украину в юридическую и политическую ловушку.

Снятие блокады ОРДЛО Украиной может оказаться очередной ловушкой России для Киева. И, если уж принимать такое решение, то предусмотрев также и механизмы обеспечения такого решения, например, обязав компании и фирмы, находящиеся в ОРДЛО платить налоги в бюджет Украины. Под это решение должен быть подвязан весь блок вопросов.

Пока что прозвучавшие заявления "хозяина Кремля" – не более чем пиар-акция, призванная показать, что Путин – миротворец, а политические силы, которые контактируют с российским руководством, уже сейчас готовы к разрешению конфликтной ситуации, а потому они должны получить бо́льшую поддержку на парламентских выборах. Так что идет игра…

Читайте такжеПять опасностей, которые грозят ЗеленскомуУкраина сейчас должна выработать комплекс мер, одной из которых может быть снятие блокады. Тут Киев должен проявить инициативу, четко сформулировав, при каких условиях станет реальным снятие блокады: обеспечение мирного процесса, отведение войск, контроль над боевиками, чтобы, прежде всего, была снята огневая угроза, обмен пленными, формирование общей временной администрации. Вместе с тем, мы должны позаботиться о сохранении суверенитета Украины, соблюдении нашей правовой базы и обеспечении действительно надежных международных форматов контроля, которые были бы восприняты и Украиной, и Россией, и боевиками. Этот план должен быть сформирован командой президента Зеленского и прозвучать в ответ на условия и ультиматумы Путина.

Николай Маломуж, генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины, специально для Главреда

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