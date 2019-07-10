"Путин ла-ла-ла" становится интернациональным: чем это опасно для Путина

Тарас Чорновіл

Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

10 июля 2019, 15:23

Мысль о том, что президента РФ можно обкладывать матом, опасна для Путина и его властной вертикали.

Георгий Габуния
Георгий Габуния

Ничего необычного в высказывании грузинского журналиста Габунии в адрес Путина нет.

Когда украинские каналы транслировали шествия футбольных фанатов, большие акции, на которых звучала известная кричалка "Путин ла-ла-ла!", они впервые не запикивали мат.

Это было прямое, демонстративное, с откровенным матерным высказыванием оскорбление главного криминального преступника XXI века. Любая матерщина в СМИ неприемлема - но не в адрес Путина. Сейчас мы говорим, что в Грузии произошло нечто беспрецедентное, но в Украине это происходило почти каждый день на многих телеканалах, в реальной жизни и на протяжении почти года.

Мы остановились, потому что прошла острота момент, а сам факт ругательного слова стал уже для украинцев неприемлемым. Но в тот момент никто не кидался на телеканалы – "как вы посмели оскорбить Путина?" И даже откровенно пророссийские силы не рискнули в тот момент делать такие заявления.

Поэтому ситуация, которая произошла в Грузии, у меня вызвала дикий шок.

Возможно, реакция с протестами против Габунии и телеканала Рустави-2 связана с тем, что ведущий поставил под угрозу грузинских граждан, которые живут в России, и грузин в самой Грузии, которые сейчас могут массово гибнуть, потому что Россия начнет обстрелы грузинских территорий. Я очень надеюсь, что грузины, которые являются очень религиозной и моральной нацией, так отреагировали на матерщину, где упоминается слово "мать", что является там недопустимым.

Я когда-то служил в армии, где было много грузин, они очень болезненно реагировали на такие слова. "Еще раз услышу такое, зарежу" – предупреждали тех, кто произносил маты. И могли это сделать.

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Допускаю, что массовое негодование было вызвано тем, что впервые на грузинском телевидении зазвучал откровенный грубый мат, а не тем, что оскорбили Путина.

Грузия, которая из-за российской агрессии потеряла значительную часть своей территории, которая только недавно пережила войну и другие утраты, считает коллаборантами многих грузин, живущих в Москве. И аргумент, что они могут пострадать из-за высказываний журналиста в адрес Путина, для них неприемлем.

Когда в Украине звучала известная кричалка, российское телевидение этого не показывало. Они максимально скрывали этот факт, как будто его не было. Самой России это не выгодно транслировать.

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Поэтому государственным СМИ РФ стоило это замолчать эту тему, или, не цитируя, заявить про "оголтелых грузинских националистов, которые, не имея аргументов опустились до гнусных оскорблений". Потому что раскручивание темы, что Путина можно обкладывать матом, рискует стать очень болезной вещью:  "если чужие могут про него так говорить, то почему свои не могут" – а таких мыслей там даже допускать нельзя.

Габуния про Путина: текст

Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину.

Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты.

Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами.

Еб*л я твою мамочку. Ой! Твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!

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Россия Тарас Чорновил Грузия Украина Георгий Габуния Рустави 2
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