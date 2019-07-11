Зеленскому нужно срочно перестать копировать Порошенко

Владимир Зеленский / Сегодня

Так себе истерика от Зеленского. Да, сейчас такое хавается, когда ты на взлете. Типа, крутой парень, который может послать, а не какая-то там марионетка тайных кукловодов.

Но тут есть несколько нюансов. Секретарь горсовета Борисполя – это мелочь. Совсем-совсем мелочь. Чуть круче, чем начальник ЖЭКа.

Вот если бы Зеленский таким тоном с Луценко разговаривал. Или Климкиным. Вообще, с любой одиозной фигурой у которой есть узнаваемость – это было бы другое дело. А вот с ними он как раз молчит.

А еще эмоциональность, когда она несрежиссированна – это признак слабости. Ну вот чем это отличается от хватания за нос и срывания шапок?

С места выкрикивали? Проявляли неуважение? Так оно – неуважение и небоязнь – как раз и выходят с того, что Зе помалкивает, когда его лошат большие. Вот где посадки? А вот отсюда и неуважение.

Читайте также"Разбойник, выйди отсюда": Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета

А дальше ведь будет только сложнее. Все ведь раздражены до чертиков. И никто не обещает лояльности.

МХАТ-овская пауза затянулась. За новые лица спасибо не скажут. Скажут спасибо за смену старых. Но "спасибо" ты на хлеб не намажешь. Сегодня "спасибо", а завтра будут дружно скандировать "ганьба" и "пшел найух".

Ну и командочка у Зе, прямо скажем, деревянная. Подсунуть первому лицу страны липкую "оперативку" на хер пойми кого и выставить Президента неуравновешенной истеричкой – это наследственная школа Порошенко.

А потом мы удивляемся, что Зеленский за границей зачитывает дословно речи своего предшественника. А что он еще может зачитывать с такой кадровой обоймой?