Сорваные шапки, носохват и матерщина: как Порошенко "отжигает" в 2019 году

15 июля 2019, 06:02

Главред вспоминает эпизоды с участием бывшего президента, которые с трудом поддаются объяснению, или не поддаются вовсе.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Экс-президент Украины Петр Порошенко влип в очередной скандал. 

Во время встречи со своими сторонниками в Каменец-Подольске бывший глава государства вызверился на сторонников видео-блогера Анатолия Шария и опустился до площадной ругани.

Главред вспомнил несколько эпизодов с участием Порошенко, начиная с 31 декабря, - официальной даты начала президентской кампании, в ходе которой поведение главы государства часто с трудом поддавалось объяснению, или не поддавалось вовсе.

"Я не пью и вам не советую"

Выступая накануне в Киевской области, Порошенко в ответ на вопрос о видеоблогере Анатолии Шарие назвал его "негодяем и паскудником".

В ходе выступления украинского лидера девушка задала ему вопрос: "Когда Вы перестанете преследовать Анатолия Шария?"

"Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? (...) Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки, - ответил Порошенко. - Я не пью и вам не советую".

"И этот на шапке спалился"

27 февраля Порошенко в ходе визита в Запорожскую область сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе пришедших на встречу с ним людей. Видео инцидента выложила на YouTube журналистка Татьяна Высоцкая.

"Что кричала президенту девушка, на которую он так разозлился, что даже сорвал у нее с головы шапку? У кого есть техническая возможность, можете это выяснить? Мне показалось, что что-то об (Анатолии) Гриценко. Или нет?" - написала Высоцкая.

В комментариях к видео пользователи предположили, что вопрос, опять-таки, был о Шарие.

Позже в администрации президента Украины заявили, что глава государства "сделал это случайно".

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"Ты такой шахтер, как я балерина"

В ходе визита в город Червоноград (Львовская область) Порошенко грубо отреагировал на реплику местного жителя.

Во время выступления президента на сцене на Вечевой площади города речь зашла о задолженностях по зарплатам шахтерам на предприятии Львовуголь. Порошенко попросил прокомментировать эту проблему первого вице-премьера Украины Степана Кубива, в ответ на что из толпы послышался недовольный выкрик.

После этого Порошенко сказал: "Приведите его сюда" и добавил: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".

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"Где тебе еще, бл*дь, реформ не хватает?"

В конце февраля журналист Александр Дубинский выложил в Сеть аудио, на котором человек с голосом президента Петра Порошенко отчитывает человека с голосом главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева за пост в Facebook, в котором Хромаев критиковал реформы.

"Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат", - прокомментировал запись Дубинский.

"Да пошел ты!"

В ходе визита Петра Порошенко в Харьков на День влюбленных 14 февраля с ним произошел очередной конфуз. В ответ на прощальные слова Порошенко харьковчанам, собравшимся у городской филармонии: "Я вас вcех люблю" - один из присутствующих выкрикнул: "Да пошел ты!"

Правоохранители быстро отвели мужчину в сторону, в арку одного из домов. Мужчина в это время продолжал выкрикивать: "Верните пенсионерам их пенсии! Отдай пенсию, ты, жлобяря! Сорок миллиардов набил себе" и другие призывы и ругательства, адресованные президенту.

Люди начали снимать происходящее на камеры, что помешало полицейским задержать недовольного.

Инцидент в Черкассах

18 января в ходе визита в Черкассы в рамках своего "томос-тура" президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором".

На записи мужчина из числа собравшихся на встрече с главой государства спрашивает у Порошенко, когда тот начнет бороться с коррупцией в стране: "Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?"

Президент выдержал паузу, во время которой присутствующие попытались одернуть мужчину, после чего посоветовал ему "сходить в церковь".

"У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит", - сказал Порошенко.

"Гражданских - отсечь"

Порошенко во время визита в Белую Церковь оскандалился, отдавая приказы на русском языке. В частности, глава страны потребовал огородить его от жителей города с помощью военных.

В Сети появилось видео, на котором глава страны в грубой форме на русском языке отдает распоряжения своему окружению. Среди требований главы Украины - изолировать его от гражданских. "Гражданских - отсечь! Подтянуть личный состав, - объявил Порошенко, - я пойду в середине"

Носохват 

Во время своего предвыборного тура тогда еще президент Украины, проходя мимо избирателей внезапно остановился перед каким-то мужчиной, после чего молодецки хлопнул его по плечу и на прощание дернул за нос.

Запись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета.

"Спасибо за бедность"

В марте 2019 года Порошенко, прибывший в Закарпатье, вступил в спор с одним из жителей города Хуст, который пришел в мемориальный парк Красное поле.

Пожилой мужчина "поблагодарил" президента за бедность в стране. Порошенко вышел из себя и нахамил участнику митинга.

"Не за бедность, а за борьбу с бедностью", - поправил мужчину Порошенко.

"Вы нас довели до этой бедности", — ответил ему собеседник.

"Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь", — возразил ему глава Украины, после чего удалился.

"Нанимают выбл*дков"

Во время поездки в Хмельницкую области, в ходе встречи с жителями Каменец-Подольського Порошенко не выдержал вида очередных сторонников блогера Анатолия Шария, пришедшего по традиции на встречу с политиком с красными шариками. 

"Отменили регистрацию Шария, кремлевского ублюдка, который за 30 серебренников нанимает молодых людей. Вот это за кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков. Позор вам, позор Шарию", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.

Кроме того, Порошенко также пригрозил своим оппонентам физической расправой: "С шариками – вот ты, мужчина, тебе уже 40 лет, иди служить в армию, не стой с шариками.  Закончится это тем, что вас побьют эти люди".

"По морде получит"

Турне по Украине для бывшего президента вообще получилось довольно нервным: почти в каждом городе, куда ступала его нога, Порошенко встречали криками "Ганьба", "Мародер", "Гоните сволоту", "Брехун" и пр. 

Особо нервно эк-глава государства реагировал на сторонников блогера Анатолия Шария, которые преследовали его со своими красными шариками, срывая идиллическую атмосферу полного согласия. Итогом повсеместного троллинга стали регулярные нервные срывы и оскорбления, которые Порошенко в адрес граждан отпускал почти на каждом своем выступлении.

Так, во время своего визита в Хмельницкий, где его освистали из толпы, Порошенко пригрозил недовольным мерами физического воздействия. 

"Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получит - потому что добро должно быть с кулаками",  – заявил возмущенный Порошенко во время своего выступления.

"Визжите как свиньи"

В адрес поклонников Шария Порошенко вообще не стеснялся подбирать эпитеты: за два месяцев своих выступлений лидер Солидарности обвинял их в малороссийстве, капитулянтстве, сепаратизме, работе на российские пропагандистские каналы, ФСБ, Медведчука и Путина лично.

Когда бывшего гаранта не слишком радушно встретили в Ужгороде, тот выкрики решил прервать репликой "Не визжите как свиньи!".

"Вам не место в Украине, в нашей европейской Украине! Вы – плоды малороссии, вы – плоды недороссии, вы – оккупанты у Путина. Позор, Шарию, позор Шарию!", - добавил Порошенко.

Опубликовано Sabine Murzho Среда, 10 июля 2019 г.

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видео Петр Порошенко политика новости выборы 2019 Анатолий Шарий
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