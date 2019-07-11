Парад на День независимости отменить можно. Но не нужно

Военного парада на День независимости не будет / Reuters

Военный парад на День независимости отменить можно. Но у нас ближайшая дата, когда Владимир Путин может поддержать силой оружия возможные фальсификации на выборах в пользу своего кума Виктора Медведчука — всего через две недели. И тогда сила власти будет равняться только степени лояльности армии к ней. Или кто-то посчитал, что механизированные и десантные части разучились покидать ППД не быстрее, чем за 45 дней? К сожалению — не разучились. Поэтому задачу поддержания и усиления милитарных настроений в обществе никто не отменял.

Парад можно отменить. Но после того, как в точках разведения сторон на границе с ОРДЛО, Кремль не выполнит за два месяца то, что обещали сделать за три дня — то начнется новая фаза отношений. И она будет сопровождаться новым давлением по границе и на морях. И тогда снова понадобится, чтобы добровольцы со своим оружием и на своих машинах закрывали бреши в фронте, который по отчетам силовиков на верх — будет так же крепко закрыт, как луганская граница до момента, пока не начали утюжить самих пограничников на их базе в Луганске. А потому уровень военной пропаганды нельзя понижать.

Читайте также"Не дальновидно": Порошенко отреагировал на отмену парада ко Дню независимостиПарад можно отменить. Но то, что мы увидели в ПАСЕ и от Меркель и Макрона в последнее время — это далеко не дно падения Европы. Это живой, активно развивающийся процесс. И в ближайший год нас ждут примерно такие номера как: обвинения солдат ЗСУ в военных преступлениях и их аресты в ЕС, обвинения Украины в срыве урегулирования на Донбассе, признание десанта РФ под Одессой — гуманитарной и миролюбивой акцией по спасению мирных жителей. А потому парад еще раз может напомнить людям, что у нас не урегулирование конфликта — а война, которую никто не отменял.

Парад можно отменить. Но лучше провести его не за 300 млн грн, а за 5 млн грн. Убрав эту идиотскую прусскую муштру. И пусть солдаты пройдут как в США и Европе — нормальным шагом, улыбаясь и приветствуя собравшихся. Для этого не понадобится несколько недель идиотизма на аэродромах с маршированием, а нужно будет просто собраться за день и не забыть постирать форму. И это мне лично покажет — что в армии и стране совка стало меньше.