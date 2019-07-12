Первый реформаторский закон при президенте Зеленском

Рада / УНИАН

То, что Верховная Рада наконец-то приняла новый Избирательный Кодекс, который предусматривает отмену мажоритарки и открытые списки, действительно, самый главный и реальный реформаторский шаг. Блок Петра Порошенко и Народный Фронт должны были это сделать 4 года назад!

Отмена мажоритарки будет подрывать феодализм и ликвидирует подкуп, когда в Раду попадали только те, у кого есть большие деньги. А открытые списки сведут влияние олигархов к минимуму и положат начало формированию реальных политических партий на идеологической и классовой основе. Станут появляться профессиональные политики, которые будут реально беспокоиться за свою репутацию, а, значит, появится обратная связь между ними и их избирателями.

Через два 2-3 политических сезона правила игры в украинской политике радикально поменяются, и эпоха олигархических проектов типа "а-ля Ляшко" постепенно уйдет в историю.

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К сожалению, по новому Избирательному Кодексу будут проводиться только следующие выборы. Но я убежден, что нам не придется ждать 5 лет. Состав новой Верховной Рады будет формироваться по старому избирательному закону и уже нет сомнений, что качественный состав депутатов будет не адекватен запросам общества и Рада не досидит своего срока.

Пришло время срочно создавать реальные обще-украинские политические партии.