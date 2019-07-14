Агрессивная активность или почему Зеленский пошел ва-банк

Владимир Зеленский выступил с сенсационным заявлением, в котором сообщил, что им подготовлен законопроект, который предусматривает люстрацию следующих лиц:

Порошенко;

Все народные депутаты Украины;

Спикер ВР - привет Парубию;

Члены правительства - привет Гройсману;

Генеральный прокурор - привет Луценко;

Глава СБУ - привет Грицаку;

Глава антимонопольного комитета;

Глава Фонда государственного имущества;

Глава фискальной службы;

Глава таможенной службы;

Секретарь СНБО - привет Пастору;

Руководство оборонных предприятий.

Но самое главное, в конце своей речи Зеленский добавил, что все действия всех указанных лиц "получат юридическую оценку". То есть публично показал всем черную метку. Сушите, мол, сухари. Шаг, прямо скажем, эффектный, но через чур обязывающий.

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Причина такой агрессивной популистской активности Зеленского в последние дни заключается видимо в том, что он поставил перед собой сверхзадачу - довести рейтинг СГ до 50% и сформировать однопартийное правительство. Зеленский явно одержим этой целью, потому что его не устраивает в качестве партнеров в ВР никто - ни Тимошенко, ни Медведчук, ни Порошенко.

Отсюда - публичное объявление войны, т.е. игра ва банк. Есть, правда, стойкое ощущение, что нервное поведение Зеленского — это лишь психологическая реакция на те огромные проблемы, которые наваливаются на него. Как я писал уже неоднократно, Зеленский по натуре максималист, склонный к жесткому авторитарному стилю управлению. Но в политике такие перфекционисты, как правило, быстро выдыхаются и упираются в стену, потому что стараются переделать все и сразу. А это невозможно, тем более если не в порядке нервная система.

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