Какие партии пройдут в Раду, и при чем тут погода

По словам Золотарева, для некоторых политических сил явка молодежи на парламентских выборах станет определяющей / УНИАН

Четверка политических партий, которые гарантированно проходят в Верховную Раду XIX созыва, у нас определилась: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Причем рейтинги партии "Слуга народа", которая является безусловным лидером парламентской гонки, вновь пошли вверх. Это произошло благодаря туру президента Владимира Зеленского по городам Украины – как видим, порка чиновников нашла отклик у общественности.

Сейчас основная интрига состоит в том, какие еще партии, помимо названных четырех, попадут в новый парламент. Претендентов – несколько. А вот кому именно улыбнется удача, будет зависеть от целого ряда факторов. Прежде всего – от явки, которая, в свою очередь, будет зависеть от погоды.

Читайте такжеКак Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружениеЕсли будет сухо, солнечно и жарко, явка будет ниже 45%. Большинство людей отправится на отдых, поедет на дачи или на природу, и однозначно меньше будет молодежи в городе. Такие условия обеспечат прохождение в Верховную Раду таким политическим силам как "Оппоблок", партия Гройсмана и "Сила и честь". При таких условиях эти партии получат шанс преодолеть 5%-ный барьер.

Если же, наоборот, погода будет плохая, дождливая, то на избирательные участки придет больше молодежи. В этом случае вырастут шансы у партии "Голос", и она сможет показать лучший результат, чем ожидается.

Ряд политических сил демонстрирует стабильные показатели рейтингов. Так, к примеру, "Батькивщина" спокойно наберет на выборах 7-8% голосов. И, если просядет "Голос", "Батькивщина" станет основным претендентом на партнерство в коалиции со "Слугой народа".

Можоритарщики также повлияют на общую картину итогов голосования.

В этом плане как раз возникнут проблемы у "Слуги народа", и результаты голосования по мажоритарке могут разочаровать команду президента. В силу того, что партия еще не была нормально структурирована, партия не смогла потянуть этот фронт работ и осилить эту сложную задачу.

Читайте такжеАгрессивная активность, или Почему Зеленский пошел ва-банкУ "Оппоблока" в новой Раде будет, как минимум, 40 человек во фракции, потому что у него, судя по социологии, как раз неплохо обстоят дела с мажоритарщиками.

Куда дальше будут дрейфовать мажоритарщики, которые пройдут в парламент – открытый вопрос. Пока что цельной картины того, как обстоят дела на мажоритарных округах, нет. Прогнозы месячной давности говорили о том, что мажоритарщик от "Слуги народа" имеет 15-20% форы, но, как оказалось, этой форой еще нужно суметь воспользоваться.

Поэтому будет достаточно много представителей региональных групп влияния с хорошими позициями на местах, но слабо завязанных на Киев, а дальше они уже будут самоопределяться.

Пока с учетом проблем мажоритарки вариант того, что "Слуга народа" наберет достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно составить парламентское большинство, мне кажется гипотетическим.

Отдельно скажу пару слов по поводу проседания рейтинга "Голоса", которое наблюдается в последние дни. На месте политтехнологов "Голоса" я бы спрятал или, по крайней мере, как-то погасил амбиции Святослава Вакарчука и запретил бы ему ходить на эфиры в последнюю неделю перед выборами. Как говорится, язык мой – враг мой. Ситуация с рейтингами Вакарчука – как раз из этой серии. Когда лидера "Голоса" дважды деклассировали (сначала – Гриценко, потом – Тимошенко), он за неделю потерял 1,5-2% рейтинга на ровном месте. Столь безответственно подходить к судьбе своей партии нельзя. Это легкомысленное отношение к политике. Вакарчуку стоило бы спрятаться. Лучше было бы посылать на эфиры Сергея Притулу, который выступает гораздо лучше.

Плюс, повторюсь, если в день голосования 21 июля будет дождь, явка молодежи будет выше, то это обеспечит прохождение "Голоса" в Раду.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда