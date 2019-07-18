Какие партии пройдут в Раду, и при чем тут погода

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

18 июля 2019, 08:39

Солнечная погода обеспечит партии Гройсмана, "Оппоблоку" и некоторым другим политсилам прохождение в Раду.

Выборы 2019
По словам Золотарева, для некоторых политических сил явка молодежи на парламентских выборах станет определяющей / УНИАН

Четверка политических партий, которые гарантированно проходят в Верховную Раду XIX созыва, у нас определилась: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Причем рейтинги партии "Слуга народа", которая является безусловным лидером парламентской гонки, вновь пошли вверх. Это произошло благодаря туру президента Владимира Зеленского по городам Украины – как видим, порка чиновников нашла отклик у общественности.

Сейчас основная интрига состоит в том, какие еще партии, помимо названных четырех, попадут в новый парламент. Претендентов – несколько. А вот кому именно улыбнется удача, будет зависеть от целого ряда факторов. Прежде всего – от явки, которая, в свою очередь, будет зависеть от погоды.

Читайте такжеКак Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружениеЕсли будет сухо, солнечно и жарко, явка будет ниже 45%. Большинство людей отправится на отдых, поедет на дачи или на природу, и однозначно меньше будет молодежи в городе. Такие условия обеспечат прохождение в Верховную Раду таким политическим силам как "Оппоблок", партия Гройсмана и "Сила и честь". При таких условиях эти партии получат шанс преодолеть 5%-ный барьер.

Если же, наоборот, погода будет плохая, дождливая, то на избирательные участки придет больше молодежи. В этом случае вырастут шансы у партии "Голос", и она сможет показать лучший результат, чем ожидается.

Ряд политических сил демонстрирует стабильные показатели рейтингов. Так, к примеру, "Батькивщина" спокойно наберет на выборах 7-8% голосов. И, если просядет "Голос", "Батькивщина" станет основным претендентом на партнерство в коалиции со "Слугой народа".

Можоритарщики также повлияют на общую картину итогов голосования.

В этом плане как раз возникнут проблемы у "Слуги народа", и результаты голосования по мажоритарке могут разочаровать команду президента. В силу того, что партия еще не была нормально структурирована, партия не смогла потянуть этот фронт работ и осилить эту сложную задачу.

Читайте такжеАгрессивная активность, или Почему Зеленский пошел ва-банкУ "Оппоблока" в новой Раде будет, как минимум, 40 человек во фракции, потому что у него, судя по социологии, как раз неплохо обстоят дела с мажоритарщиками.

Куда дальше будут дрейфовать мажоритарщики, которые пройдут в парламент – открытый вопрос. Пока что цельной картины того, как обстоят дела на мажоритарных округах, нет. Прогнозы месячной давности говорили о том, что мажоритарщик от "Слуги народа" имеет 15-20% форы, но, как оказалось, этой форой еще нужно суметь воспользоваться.

Поэтому будет достаточно много представителей региональных групп влияния с хорошими позициями на местах, но слабо завязанных на Киев, а дальше они уже будут самоопределяться.

Пока с учетом проблем мажоритарки вариант того, что "Слуга народа" наберет достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно составить парламентское большинство, мне кажется гипотетическим.  

Отдельно скажу пару слов по поводу проседания рейтинга "Голоса", которое наблюдается в последние дни. На месте политтехнологов "Голоса" я бы спрятал или, по крайней мере, как-то погасил амбиции Святослава Вакарчука и запретил бы ему ходить на эфиры в последнюю неделю перед выборами. Как говорится, язык мой – враг мой. Ситуация с рейтингами Вакарчука – как раз из этой серии. Когда лидера "Голоса" дважды деклассировали (сначала – Гриценко, потом – Тимошенко), он за неделю потерял 1,5-2% рейтинга на ровном месте. Столь безответственно подходить к судьбе своей партии нельзя. Это легкомысленное отношение к политике. Вакарчуку стоило бы спрятаться. Лучше было бы посылать на эфиры Сергея Притулу, который выступает гораздо лучше.

Плюс, повторюсь, если в день голосования 21 июля будет дождь, явка молодежи будет выше, то это обеспечит прохождение "Голоса" в Раду.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Батькивщина Юлия Тимошенко выборы Рады Оппоблок Слуга народа парламентские выборы Андрей Золотарев выборы 2019 Оппозиционная платформа - За жизнь партия Голос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:59
В Укргидрометцентре назвали области-погодные неудачники
08:53
Чешский клуб купил футболиста Шахтера
08:39
Какие партии пройдут в Раду, и при чем тут погода мнение
08:20
Зеленский рассказал, что ему предлагал Путин Видео
07:55
Зеленский отреагировал на упрощение Путиным выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
07:38
Модный хит лета 2019 — свободные белые джинсы: с чем носить, кому подходят Фото
07:32
Поучительный феномен президента Порошенко мнение
07:25
"Луценко нарушил УПК": дело против Порошенко о госизмене закрыто — Портнов Видео
07:20
Как правильно сварить кукурузу и сколько нужно времени: тонкости приготовления летней вкусняшки Фото Видео
07:15
Тука назвал условия возвращения Крыма и Донбасса и спрогнозировал сроки развала РФ Видео
06:55
Почему не стоит рассчитывать на наказание виновных в крушении Боинга MH-17 мнение
06:19
Эксперты рассказали, как не "сгореть" на работе
06:01
Заядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади
05:47
Нибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологи
05:22
На аукцион выставили медаль Олимпиады-2010
05:02
"Огненные шоу и аниматоры": эксперт назвал принципиальное отличие этой предвыборной кампании Видео
04:28
В России умер актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
04:25
Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов Видео
03:40
Психолог объяснила, как достичь самого высокого результата
02:37
"Соски видны п*здц ты шл*ха": бесстыжая Седокова взбудоражила пикантным сэлфи
02:06
Стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья
01:54
Названа самая популярная купюра в Украине
01:06
Экс-боец UFC арестован по обвинению в педофилии
00:43
Медведчук в Европарламенте назвал Крым украинским
00:26
Ученые выяснили, как и почему женщины возбуждаются и хотят секса
00:01
Порнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фото Фото
17 июля, среда
23:36
"Путин и Россия используют моряков": Волкер рассказал, как Кремль давит на Зеленского перед выборами
22:58
Зеленский в Харькове дернул чиновника "на ковер" в телефонном режиме
22:22
Х-файлы: В СНБО засекретили ответные меры на финт Путина с паспортами для жителей Донбасса
22:03
Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд
21:53
В Минске Украина согласовала с россиянами новую формулу обмена пленных
21:31
Прекращение огня с 21 июля: в Минске приняли важное решение
21:04
Украинский омбудсмен предложила Кремлю взять на поруки пленных украинских моряков
20:59
Развалить крейсер Украина: Полторак сделал Зеленскому неожиданное предложение
20:35
"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину
19:32
На счету партии Порошенко арестовали деньги из-за долга перед Портновым
19:31
После убийства копами 5-летнего ребенка Князев представил нового начальника полиции Киевщины Видео
18:49
Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине Видео
18:32
"На родину коров доить": в Польше пан отлупил украинских заробитчан – появилось видео Видео
18:30
"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады
18:24
У Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом
18:20
Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: появились жуткие подробности смерти мальчика Видео
17:52
FaceApp вызвало у людей панический страх русских хакеров
17:47
"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому
17:43
Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков
17:40
Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина
17:18
"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу
17:18
Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу
17:15
Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере Видео
17:13
Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять