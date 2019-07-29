Война и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочет

Штаб Зеленского празднует победу на парламентских выборах 2019 / Reuters

Результаты выборов 2019 показывают, что Зеленский получит более многочисленную фракцию в Верховной Раде, чем в свое время имела Партия регионов. Но влияние Зеленского на нее будет все-таки меньше, чем у Януковича на свою политическую силу. Ведь Партия регионов была настоящей партией: административно построенной, с четкой вертикалью, четким механизмом принятия и обеспечения решения, в частности, во время голосования в парламенте. В Слуги народа этого всего нет. Эта партия только формируется.

Парламентская фракция будет очень пестрой, и Дмитрию Разумкова, и другим руководителям Слуги Народа еще только предстоит строить действенный механизм контроля над фракцией, чтобы она была управляемой. С точки зрения качества контроля и управления, думаю, у Януковича было гораздо больше рычагов.

Сейчас начал раздаваться тезис о якобы узурпации власти Владимиром Зеленским. Но вспомните, как год-два назад постоянно шли разговоры об узурпации власти президентом Порошенко. И где этот узурпатор? Будет в парламенте, но не на посту президента.

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Кроме того, когда речь идет об узурпации, надо понимать, что означает этот термин. Узурпатор - это тот, кто незаконно захватил власть. Президент Зеленский и партия Слуга народа абсолютно демократично и законно выиграли сначала президентские, а теперь - парламентские выборы.

В любой большой фракции неизбежны противоречия. У нас был опыт фракций, которые насчитывали больше ста депутатов – от Нашей Украины до Партии регионов и БПП. Во всех возникали острые противоречия и борьба разных групп влияния. Этого не удастся избежать и фракции Слуга народа.

Тем более, что эта фракция имеет широкий, даже я бы сказал, очень широкий, идеологический диапазон: от умеренно-пророссийских депутатов до воинственных патриотов и людей, которые являются активными сторонниками европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этом плане фракция Слуга народа отражает палитру мнений и позиций в украинском обществе. В этом состоит и ее сила, и ее слабость. Там есть и либералы, и популисты, и консерваторы. Противоречия и борьба различных позиций в Слуге народа будут. Так что узурпации не случится.

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Однако столь мощное влияние и на Верховную Раду, и на будущий Кабмин - это, безусловно, риск, с точки зрения общественных интересов, и риск для самого Зеленского. Потому что в такой ситуации будут храниться очень большие соблазны: соблазн игнорировать мнение других политических сил, соблазн не обращать на другие позиции, которые существуют в обществе, и тому подобное.

Еще одна возможная проблема. Если будет мало конкуренции или не будут механизмы согласования решений в рамках коалиции (если коалиции не будет), тогда конкуренция начнется внутри правящей фракции. Это также является потенциальным риском для Слуги народа.

Однако я скептически отношусь к тезису об узурпации власти. Думаю, что и психологически (с точки зрения самого Зеленского и его готовности к какому авторитарного правления), и политически (с точки зрения политических традиций, которые существуют в Украине) никакой узурпации у нас не будет.

Владимир Фесенко, политолог, для Главреда