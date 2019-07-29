Война и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочет

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

29 июля 2019, 08:17

Про узурпация в Украине говорят часто, но предыдущие "узурпаторы" или в Ростове, или с 8% на выборах.

Штаб Зеленского, выборы в Раду 2019
Штаб Зеленского празднует победу на парламентских выборах 2019 / Reuters

Результаты выборов 2019 показывают, что Зеленский получит более многочисленную фракцию в Верховной Раде, чем в свое время имела Партия регионов. Но влияние Зеленского на нее будет все-таки меньше, чем у Януковича на свою политическую силу. Ведь Партия регионов была настоящей партией: административно построенной, с четкой вертикалью, четким механизмом принятия и обеспечения решения, в частности, во время голосования в парламенте. В Слуги народа этого всего нет. Эта партия только формируется.

Парламентская фракция будет очень пестрой, и Дмитрию Разумкова, и другим руководителям Слуги Народа еще только предстоит строить действенный механизм контроля над фракцией, чтобы она была управляемой. С точки зрения качества контроля и управления, думаю, у Януковича было гораздо больше рычагов.

Сейчас начал раздаваться тезис о якобы узурпации власти Владимиром Зеленским. Но вспомните, как год-два назад постоянно шли разговоры об узурпации власти президентом Порошенко. И где этот узурпатор? Будет в парламенте, но не на посту президента.

Читайте такжеРеЗЕрвация для Медведчука, или почему альянс Слуги народа с ОПЗЖ будет катастрофой

Кроме того, когда речь идет об узурпации, надо понимать, что означает этот термин. Узурпатор - это тот, кто незаконно захватил власть. Президент Зеленский и партия Слуга народа абсолютно демократично и законно выиграли сначала президентские, а теперь - парламентские выборы.

В любой большой фракции неизбежны противоречия. У нас был опыт фракций, которые насчитывали больше ста депутатов – от Нашей Украины до Партии регионов и БПП. Во всех возникали острые противоречия и борьба разных групп влияния. Этого не удастся избежать и фракции Слуга народа.

Тем более, что эта фракция имеет широкий, даже я бы сказал, очень широкий, идеологический диапазон: от умеренно-пророссийских депутатов до воинственных патриотов и людей, которые являются активными сторонниками европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этом плане фракция Слуга народа отражает палитру мнений и позиций в украинском обществе. В этом состоит и ее сила, и ее слабость. Там есть и либералы, и популисты, и консерваторы. Противоречия и борьба различных позиций в Слуге народа будут. Так что узурпации не случится.

Читайте такжеНе сопротивляйтесь Зеленскому, или Как старая элита подписала себе смертный приговор

Однако столь мощное влияние и на Верховную Раду, и на будущий Кабмин - это, безусловно, риск, с точки зрения общественных интересов, и риск для самого Зеленского. Потому что в такой ситуации будут храниться очень большие соблазны: соблазн игнорировать мнение других политических сил, соблазн не обращать на другие позиции, которые существуют в обществе, и тому подобное.

Еще одна возможная проблема. Если будет мало конкуренции или не будут механизмы согласования решений в рамках коалиции (если коалиции не будет), тогда конкуренция начнется внутри правящей фракции. Это также является потенциальным риском для Слуги народа.

Однако я скептически отношусь к тезису об узурпации власти. Думаю, что и психологически (с точки зрения самого Зеленского и его готовности к какому авторитарного правления), и политически (с точки зрения политических традиций, которые существуют в Украине) никакой узурпации у нас не будет.

Владимир Фесенко, политолог, для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада парламент Владимир Зеленский коалиция Слуга народа Владимир Фесенко Дмитрий Разумков Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:17
Война и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочет
08:15
Хладнокровное убийство в Харькове: посреди улицы застрелили парня Фото
07:54
Усилить контрразведку, убрать борьбу с коррупцией: Данилюк рассказал о реорганизации СБУ Видео
07:33
Без шин и коктейлей Молотова не считается, или Чем закончатся протесты в РФ мнение
07:32
Кто возглавит правительство Владимира Зеленского
07:23
Кровавая бойня в США: на фестивале расстреляли людей Видео
06:54
Будет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования? мнение
06:32
Экстравагантные поздравления с Днем ангела Юличке – открытки и тексты Фото
05:49
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"
05:39
Наглое появление пришельцев с Нибиру засекли над пожарами в Сибири - уфологи
05:28
Спортивный диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому Видео
05:02
Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату
04:40
Известный российский журналист умер в день своих именин
04:13
"Какая красивая попа!": Тина Кароль покорила фанатов изгибами тела в откровенном наряде
03:48
Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
03:25
Ученые рассказали, стоит ли смотреть порно перед свиданиями
03:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
02:45
Ученые рассказали, как среди мужчин вычислять хороших любовников
02:20
Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания
02:08
Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме Видео
01:53
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
01:37
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
01:21
Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление Видео
01:09
Футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть: опубликованы кадры 18+
00:53
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
00:31
В Мексике напали на известного боксера
00:14
Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой
28 июля, воскресенье
23:56
В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг Видео
23:50
Днепр-1 подписал известного сенегальца
23:23
Зеленский в Одессе с трибун посмотрел матч Динамо-Шахтер
23:21
Динамо выгрызло у горняков Суперкубок Видео
23:14
Динамо - Шахтер: 2:1 - трансляция матча, все подробности матча
22:58
Под Львовом перезахоронили бойцов дивизии Ваффен СС: в Слуге народа возмутились Видео
22:33
Украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды Видео
22:10
Доктор Комаровский сказал, какой препарат должен быть в каждой аптечке
22:02
В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком Фото Видео
21:47
Психолог объяснила, как стать самым эффективным человеком Видео
21:14
Эксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины
21:00
Епифаний рассказал, сколько приходов "перебежало" в ПЦУ из бывшей УПЦ МП
20:41
Погода в Киеве резко испортится - синоптик Фото Видео
20:38
Дуэт Нетты Барзилай и Maruv зажег публику в Москве Видео
20:11
В Германии жестоко убита молодая украинка-заробитчанка: подробности преступления
19:34
Режиссер Короля льва показал тайную сцену, снятую в Африке
19:10
"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих Видео
19:02
Российский гонщик сгорел заживо во время соревнований - смертельная авария попала на видео Видео
18:45
"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии
18:35
Ферстаппен выиграл Гран-при Германии
18:15
Эксперт назвал серьезную опасность из-за Крымского моста Видео
18:13
В Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видео Видео
17:40
Виктор Павлик покрасовался с молоденькой возлюбленной на берегу моря, опубликовано фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять