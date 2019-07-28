Логика оккупанта: почему Путин два десятилетия не уходит из власти

Российская активистка Ирина Калмыкова во время пикета в центре Москвы недалеко от Кремля / Радио Свобода

Репрессии, которые российские власти начали против независимых кандидатов в Московскую городскую думу, могут, на первый взгляд, вызвать удивление и показаться не очень логичными с точки зрения самого Кремля. Если бы кандидатов зарегистрировали и кто-то из них выиграл бы выборы, это никак не изменило бы баланс сил в Московской городской думе. Если бы после отказа в регистрации не начались бы массовые репрессии против кандидатов и их сторонников, на ситуацию могли бы не обратить внимание ведущие мировые СМИ. Зачем же Кремль действует с такой, похоже, демонстративной жесткостью?

Такова логика авторитаризма. Когда Владимир Путин пришел к власти, у него не было даже большинства в Государственной думе - пришлось создавать коалицию с коммунистами. Однако вскоре партия "новых лиц" Путина - "Единство" - объединилась с партией номенклатуры "Отечество". Так возникла "Единая Россия", которая никогда уже не теряла большинства в Государственной думе страны. Тогда же произошла "зачистка" телевизионных каналов, олигархов Бориса Березовского и Владимира Гусинского лишили контроля над "Первым каналом" и НТВ.

Читайте также"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хитМестная власть в этом установлении тотального контроля над обществом играла особую роль. В отличие от выборов в парламент, которые быстро были сведены к соревнованию между "Единой Россией" и партиями-сателлитами путинского режима, на местных выборах нередко баллотировались и побеждали независимые кандидаты. Путин в начале своего правления отменил выборы региональных губернаторов, но оппозиционеры получали должности мэров крупных городов. И каждый раз после этого оказывались в отставке или даже в тюрьме. Ведь когда режим полностью контролирует правоохранительные органы в авторитарной стране, он может лишиться кого угодно.

Контроль Путина над Москвой

Москва в этом списке приоритетов путинского режима стоит особняком. Любой авторитарный правитель хочет, в первую очередь, установить контроль над столицей, без такого контроля он не чувствует полноты власти, не уверен в том, что сможет бороться с протестными настроениями.

Команда Путина долго боролась с представителем клана конкурентов, мэром Москвы Юрием Лужковым. А когда от Лужкова все же удалось избавиться, отдала Москву главе администрации президента Сергею Собянину - своему человеку. И точно так же, как Путин стремится к отсутствию конкуренции в России, Собянин стремится к отсутствию конкуренции в Москве! Именно поэтому интересы Кремля и "местного самоуправления" совпадают - не допустить к выборам в столичный парламент никого, кто мог бы иметь альтернативную точку зрения. Любая конкуренция, любая дискуссия - катастрофа для авторитаризма. Поэтому российские власти считают, что лучше ночные обыски, чем честные выборы!

"Новое лицо" и парламент-принтер

Посмотрите, какая уродливая выходит картина. Никому не известный человек, который пришел к власти как "новое лицо" два десятилетия назад - никак не уйдет из власти. Послушный парламент, даже не парламент, а принтер, депутаты которого просто выполняют любое пожелание окружения президента. Деградация местного самоуправления. А если ты осмелишься выражать альтернативную точку зрения, то в дневное время на тебя нападут "хулиганы", а ночью к тебе придет полиция. Просто триумф демократии!

Читайте такжеВ Москве беспорядки: силовики пакуют людей на митинге за свободные выборы в МосгордумуКак же Россия все эти годы развивалась при таком режиме? А очень просто - благодаря нефтяной ренте. Когда цена на нефть снизилась, а экономическое давление Запада усилился, развитие прекратилось. Никакого экономического чуда не было. Была нефть. Но годы "жирных нефтедолларов" способствовали тому, что большинство россиян перестала интересоваться политикой, а режим забронзовел.

Украина в этом смысле повезло гораздо больше: крупных месторождений нефти в стране давно нет. И это - не проклятие, а удача. Потому что богатство помогает только странам с развитой демократией и ответственным обществом.

А странам, которые только выбираются из коммунистического прошлого, где нет ответственного общества и современной экономики, приходится развивать демократические институты и противостоять авторитаризму. Другого пути к благополучию для них просто не существует.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода