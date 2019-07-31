Секта свидетелей Покращення: Порошенко еще не сошел с ума, но уже на грани

Александр Кочетков

аналитик, политолог

31 июля 2019, 10:15

Экс-президент способен себя признать неправым, только если речь о том, что он кого-то недодушил или что-то недоукрал.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / GettyImages

Из интервью Порошенко становится ясно, что ПАП проиграл не потому, что мародерствовал, безбожно врал и раскалывал общество, а потому, что против него действовала полиция и некие политические технологии. Ах да, еще и Путин против него злоумышлял...

Ну, насчет решающей роли в выборах полиции в условиях, когда под Порошенко были СБУ, ГПУ и суды — это просто несерьезно. А насчет технологий, то разные спецы, я, в том числе, давно толковали Петру Алексеевичу, что технологические придумки эффективны только тогда, когда совпадают с умонастроениями общества. Но ему всегда хотелось чего-то такого, чтобы раз — и умонастроения поменялись! Ну и получил ботофермы, на 8%.

Важнее другое. Порошенко является ярким примером глубоко акцентуированной личности, причем, его акцентуация заключается в том, что этот персонаж абсолютно убежден: правильно лишь то, что идет на пользу лично ему. Здесь и сейчас, а не в какой-то перспективе!

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Поэтому его лицемерие и фарисейство совершенно органичны, ведь они, как он убежден, помогают ему заполучить желаемое, а значит, идущее на пользу. Естественно, то, что такой персонаж публично провозглашает в качестве правды, может меняться со временем на прямо противоположное, но это не вызывает в нем никакого дискомфорта: вчера ему на пользу шло одно, и он это яростно поддерживал, а сегодня на пользу прямо противоположное, и он столь же искренне будет отстаивать то, что вчера отрицал.

К примеру, ситуация с блокадой оккупированных территорий: вначале ПАП рассказывал, насколько она ужасна, потом поддержал и защищает сейчас. Вчера лозунгом его кампании была успешная реформа силовых структур Украины, сегодня, оказывается, нереформированные силовики занимаются политическим преследованием Порошенко.

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Еще одна черта подобной глубоко акцентуированной личности — это абсолютное самооправдание: всегда и во всем. Ведь чувство неправоты и вытекающее из него чувство вины организму на пользу не идет, а значит, исключается из подсознательного обихода. Подчеркиваю: речь именно об искреннем чувстве стыда и вины. А признать себя неправым в том, что он кого-то недодушил или что-то недоукрал такой персонаж всегда может.

Акцентуация — это еще не психическое расстройство. Но вплотную граничит с ним и регулярно перехлестывает через границу. Кстати, глубоко акцентуированными личностями являются многие самозваные пророки, главы харизматических церквей и подобного — это к тому, что у ПАПа есть множество вполне искренних сторонников.

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