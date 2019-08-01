Что ждет Украину в случае приватизации госбанков

Идея приватизации частных банков не нова. Она витала в воздухе уже много лет, и даже после национализации Приватбанка государство в лице главы правительства и президента уже анонсировало, что со временем Приватбанк будет выставлен на приватизацию.

Нет ничего плохого в идее отдать финансовые учреждения в частные руки. Это означает, что государство получит от такой сделки значительные средства. Также в банке появятся новые частные владельцы, а они, как правило, работают эффективнее государства.

Но банковская сфера очень особенная. Потому что она имеет дело с деньгами людей и предприятий, и к этому вопросу нужно подходить не идентичным способом, как к приватизации промышленных объектов, жилищных или инфраструктурных.

Поэтому приватизация возможна, в ней нет ничего страшного, но ключевое здесь – как она будет проводиться, и кто станет новым владельцем.

Если это будут крупные структуры мирового уровня – европейские или американские, банки с высокой репутацией, то это пойдет только на пользу украинской экономике. Потому что появится новый, более высокий уровень банковских услуг, более высокая конкуренция.

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А самое главное – страна постепенно будет входить на достойных правах на мировой рынок капиталов, и так государство сможет повысить свои кредитные рейтинги. И с новыми владельцами, если это будут мировые банковские структуры, можно рассчитывать на значительно большие объемы инвестиций, кредитование украинской экономики.

В Европе – абсолютно разные структуры банков, в одних странах они в частных руках, в других – у государства. Но преобладают все-таки приватные.

Заинтересованы ли международные финансовые структуры заходить в Украину?

В финансовой системе Украины уже присутствует очень много иностранных банков, но пока они в небольших объемах и с небольшими активами. И если четыре государственных банка, а они являются достаточно крупными, получат новых владельцев из крупных банковских систем мира, то для украинской экономики это только плюс.