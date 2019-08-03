Как Зеленский может искоренить коррупцию

Что такое коррупция и можно ли ее искоренить?

Коррупция у нас всегда почему-то персонализирована. Это Янукович, Семья, Порошенко, Свинарчук и так далее вплоть до сержанта Петренко из районного управления полиции. Но на самом деле коррупция — это не человек, это не конкретный чиновник. Коррупция — это принцип построения общественных отношений, это Система.

Что будет, если вместо сержанта Петренко мы поставим честного рядового Сидоренко? Коррупция прекратится? Нет, конечно. Коррупционные потоки или пойдут в обход или просто сметут мешающую им преграду. И это правило работает на любом уровне – даже 100% замена чиновников не решает проблему. Об этом теперь уже знают все – и те, кто скакал на Майдане за "чесну владу", и те, кто не скакал. Потому что проблема изначально была не в рылах возле корыта, проблема была в корыте.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в УкраинеЧтобы искоренить коррупцию нужно добиться изменения сознания населения. Общественные деньги должны перестать восприниматься как источник легкой прибыли, а коррупция должна перейти из разряда поощряемой практики в разряд общественно недопустимых деяний. Попросту говоря, честный чиновник должен перестать считаться "лохом" хотя бы в глазах собственной семьи. Только после этого можно будет говорить о какой-то борьбе с этим явлением.

Если Зеленский не будет воровать сам, если он не будет терпеть воровство окружения, если его примеру будут следовать руководители на местах, если честность будет пропагандироваться на государственном и на местном уровне, если против честности не взбунтуется население, то, возможно, ситуация в стране начнет меняться. Но, как видим, слишком много "если", чтобы быть оптимистом.