Что не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летних

Борис Кушнирук

экономист

3 августа 2019, 07:36

Знаю примеры, когда в селе через щиток человека с чернобыльскими льготами подключены к электроэнергии все соседи, потому что он за нее меньше платит.

коммуналка, платежка, карвалол
У президента заявили о намерении облегчить жизнь украинским пенсионерам за 70 / gazetavv.com

С сентября 2019 года граждане Украины, чей возраст превышает 70 лет, будут платить за жилищно-коммунальные услуги лишь небольшую часть от общей суммы счета

И это идея довольно спорная.

Во-первых, кто-то должен все это оплачивать - государство ли, граждане, обществу это обходится очень дорого.

Во-вторых, почему только люди, которым за 70? Почему не включены, например, люди с инвалидностью – что им делать? Приведу личный пример: моя тётя, которой 89 лет, из-за перелома шейки бедра лежачая, без помощи она не может сделать ни одного движения. Мой брат, которому пришлось бросить работу, чтобы ухаживать за родственницей, получает помощь от государства в размере... 34 (тридцать четыре) гривны в месяц. Почему таким категориям граждан тогда не установить льготы? Что делать тем людям с инвалидностью, которые в силу различных причин не могут расчитывать на поддержку близких – идти на улицу с протянутой рукой?

Читайте такжеНачисление субсидий: у Зеленского рассказали о ключевых измененияхИ 70 лет – это показатель, который ни о чем не говорит. У нас есть категория людей, которые нуждаются в постоянной помощи с более раннего возраста. Если действительно есть желание помочь малообеспеченным, нужно разработать корректный подход. Но жилищные субсидии, которые действуют сейчас, полностью приемлемы именно для этой категории граждан. Более того, когда компенсацию начали выплачивать живыми деньгами, у людей появился стимул платить меньше, поэтому они стали экономнее расходовать воду, газ и свет.

Я уже не говорю об неэффективности такого новшества, потому что неизвестно, кто будет пользоваться такой льготой.

Знаю примеры, когда в селе через щиток человека с чернобыльскими льготами подключены к электроэнергии все соседи, потому что он за нее меньше платит. Обязательно встанет вопрос: "а есть ли норматив потребления коммунальных услуг?" Или сколько бы они не использовали, это все будет компенсироваться?

Команда Зе – это такой "Ноев ковчег", где "каждой твари по паре": в партии собрались люди в том числе с диаметрально противоположными взглядами, поэтому временами их идеи от одной крайности бросаются в другую.

Подобные инициативы заканчиваются у нас обычно плачевно: как переход на оплату за отопление по системе "зима-лето", введенный в 2015-ом при правительстве Яценюка, и не исправленый Гройсманом.  Идея была в том, что люди начнут лучше контролировать свое потребление тепла, газа и так далее. И, разумеется, эта благоглупость привела к тому, что в осенне-зимний период возник рост потребления, и, соответственно, появился пик расходов, в результате чего большое количество семей, которые могли обходиться без субсидий, зимой были вынуждены их оформлять.

Читайте также"Коррупционная схема": эксперт рассказал о распределении субсидий прежней властьюЧтобы решить проблему, нужно вернуться к системе абонплаты, причем на все виды коммунальных услуг – воду, газ, тепло и свет. Так делают в Германии - берут данные за последние три года. И при новом цикле начисления абонплаты, например, с 1 июля, смотрят данные за прошлый период. Потребление увеличилось? В платежках приходят большие суммы. Уменьшилось? Начисление за тепло будет маленьким. Таким образом пропадают пики по оплате, гораздо легче планировать средства на субсидии, а все субъекты хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги, значительно лучше будут понимать, что происходит с абонплатой и как планировать работу.

И такая система позволяет уменьшить тотальную нагрузку на людей и на бюджет. По моим подсчетам, таким образом можно было бы сократить жилищные субсидии на 20 млрд. грн.  А деньги можно было бы направить на мероприятия по энергосбережению, чтобы тем же малообеспеченным слоям населения ставили счетчики и утепляли дома.

Иными словами, прозвучавшая идея благая, но ее реализация может стать абсурдной. Правильней будет разработать реестр получающих любые виды соцпомощи, выяснить их реальное финансовое состояние, и уже исходя из этой информации решать вопрос адресных субсидий.

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