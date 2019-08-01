У Зеленского заявили о "почти бесплатной коммуналке" для пенсионеров

Андрей Герус обещает, что украинцы старше 70 лет избавятся от бремени коммунальных платежей / Радио Свобода

С сентября 2019 года граждане Украины, чей возраст превышает 70 лет, будут платить за жилищно-коммунальные услуги лишь небольшую часть от общей суммы счета.

"Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКУ будет платить государство", - цитирует ТСН представителя президента в Кабмине Андрея Геруса.

По словам представителя президента Владимира Зеленского, с помощью упрощенного процесса получения субсидий власть намерена облегчить для пожилых людей коммунальные платежи.

Герус заявил о необходимости продолжения реформы монетизации субсидий, однако подчеркнул важность контроля целевого использования средств.

"Это должны быть быстрые решения от сентября, чтобы общество максимально быстро чувствовало реформы нового правительства", — добавил он.

Как известно, монетизация субсидий практикуется с марта текущего года через Ощадбанк, ее средняя стоимость — 1676 грн.

Напомним, Герус принес извинения и пояснил свои слова о "шутках Владимира Зеленского по поводу тарифов на ЖКХ" во время избирательной кампании.

Как ранее сообщалось, Герус публично заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский "не обещал снизить тарифы на ЖКХ, а лишь шутил о том, что они высокие".